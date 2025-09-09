Pangea lanza la primera edición de los Premios Pangea: un homenaje a quienes transforman el mundo de los viajes

Viajar es mucho más que moverse: es inspirar, innovar y dejar huella. Con esta visión, PANGEA The Travel Store, la compañía que revolucionó el concepto de agencia de viajes hace una década, celebra su 10º aniversario con el lanzamiento de la primera edición de los Premios PANGEA.

Estos galardones nacen para reconocer a las personas, marcas e iniciativas que están redefiniendo el mundo de los viajes desde la creatividad, la sostenibilidad, la experiencia y el impacto positivo.

La entrega de premios tendrá lugar este martes 9 de octubre de 2025 en Madrid, durante la Gala del 10º Aniversario de PANGEA, un evento que reunirá a referentes del sector, medios de comunicación y amantes de los viajes.

Seis categorías que celebran lo mejor del turismo actual

Los Premios PANGEA 2025 reconocen el talento en seis áreas clave:

Mejor Contenido De Viajes, un reconocimiento a quienes cuentan historias que nos hacen soñar.

Candidatos:

Gotzon Mantuliz

Marina Comes

Vero Zuma

Cristian Delgado

Kike Arnaiz

María de León

Mejor Campaña De Marketing Turístico, para las marcas que elevan el arte de comunicar destinos.

Candidatos:

Oslo: Honestamente no vendría aquí.

Iberia: Sentirte especial es parte del viaje.

Andalucía: Andalusian Crush

Chicago: Never done, never outdone

Dubái: Find Your Story

Corea del Sur: Imagine your Korea.

Mejor Experiencia De Cliente, poniendo en valor el diseño de momentos inolvidables.

Candidatos:

Trenes de lujo Belmond

Four Seasons Hotels and Resorts

Explora

Vestige Collación

Castilla Termal

Soneva Secret

Mejor Innovación en el Sector Turístico, para quienes se atreven a cambiar las reglas del juego.

Candidatos:

Salesforce

Amadeus

51Trips

App Onwaypod Hilton

BMW Motorrad

Mejor Iniciativa con Impacto Positivo, destacando acciones o proyectos que haya generado un impacto social positivo.

Candidatos:

Fundación Gomaespuma

Meliá – con su acción “Travel for Good”

Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF)- “Adopta un arrecife”

World Central Kitchen

Ecoalf

KLM – “Travel Well”

Esta categoría cuenta con el patrocinio de AON, reafirmando el compromiso compartido por ambas compañías con un turismo más responsable y humano.

Mejor Viajero Del Año, para quienes inspiran a descubrir el mundo con autenticidad.

Candidatos:

Lucía Pombo

Antonio Lobato

Roberto Brasero

Lara Álvarez

Iker Giménez y Carmen Porter

Los Javis

Un jurado de expertos con visión de futuro

El jurado estará compuesto por personalidades influyentes del mundo de los viajes y la comunicación, garantizando una valoración rigurosa y diversa. Entre ellos David Hernández, CEO y fundador de PANGEA, acompañado por expertos en marketing turístico y directivos de empresas vinculadas al mundo de los viajes como Ignacio Miranda, director general de SAMSONITE España, Sergi Guillot, director general del grupo PRENSA IBÉRICA, Alejando Vesga, CEO y director de la revista EMPRENDEDORES, y Angie Rigueiro, presentadora de Antena 3 TV.

El proceso se desarrollará en dos fases: primero, se seleccionarán tres finalistas por categoría, y, finalmente, se elegirá el ganador en cada una de ellas, asegurando así una valoración justa y exhaustiva.

Un reconocimiento con propósito

Los galardonados recibirán un trofeo sostenible, fabricado a partir de materiales reciclados, ecoetiquetados, y sus emisiones anuales han sido compensadas mediante la creación de masa forestal. Además, recibirán una tarjeta regalo PANGEA de 1.000 € para viajar.

En la categoría Mejor Iniciativa con Impacto Positivo, el premio incluye un cheque de 1.000 € destinado a apoyar el proyecto ganador, gracias al patrocinio de AON.

Toda la información sobre las categorías, los finalistas, los premiados, el jurado y los detalles del evento está disponible en la web oficial de los premios: Premios Pangea 2025. Un espacio pensado para seguir de cerca esta iniciativa y formar parte de un reconocimiento que celebra lo mejor del turismo actual.