Un pasajero agrede a un azafato y salta del avión antes del despegue

Un insólito incidente tuvo lugar el pasado viernes en el Aeropuerto de Orly, en París, cuando un pasajero de un vuelo de Iberia abrió una puerta de emergencia tras agredir a un miembro de la tripulación y saltó a la pista mientras la aeronave se preparaba para despegar con destino a Madrid.

Según informa el portal especializado Airlive.net, el avión implicado era un Airbus A320neo operado por la aerolínea española. El vuelo, identificado como IB578, se encontraba en fase de rodaje hacia la pista de despegue cuando se escuchó un fuerte ruido dentro de la cabina. Posteriormente, el pasajero abrió la salida de emergencia y saltó a la pista de rodaje.

Fuentes de Iberia confirmaron la información, pero no emitieron comentarios adicionales sobre lo ocurrido. No obstante, un portavoz del aeropuerto declaró que el individuo fue "inmediatamente" arrestado por la policía aeroportuaria. Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre los cargos que podrían imputarse al pasajero.

Tras el incidente, el avión fue retirado de la pista y los pasajeros tuvieron que desembarcar. Algunos lograron volar a Madrid esa misma noche, mientras que otros recibieron alojamiento hasta la reprogramación de sus vuelos. De acuerdo con el portal Airlive.net, el retraso total del vuelo fue de aproximadamente cinco horas.

Aéroports de Paris, entidad que gestiona el Aeropuerto de Orly, aseguró que "en ningún momento la seguridad de las operaciones aeroportuarias estuvo en riesgo".

Otros incidentes similares

Este tipo de sucesos, aunque son poco frecuentes, no son desconocidos en la aviación comercial. En enero de este año, un pasajero de un vuelo de JetBlue en Boston abrió una salida de emergencia mientras la aeronave rodaba hacia la pista, desplegando el tobogán de evacuación. En agosto del año pasado, otro pasajero en Australia también activó una salida de emergencia al llegar a la puerta de embarque, saliendo por el ala del avión.

En 2023, un incidente más grave ocurrió en un vuelo de Southwest Airlines con salida desde Nueva Orleans (Estados Unidos), cuando un pasajero no solo saltó por la salida de emergencia, sino que corrió por la pista y posteriormente intentó robar un vehículo del aeropuerto.