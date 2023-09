Un perro interroga a su dueño cuando vuelve de viaje en busca de pistas que le indiquen dónde había estado

En un video que circula en las redes sociales, un labrador ha causado sensación al inspeccionar minuciosamente la maleta de su dueño después de su regreso de unas vacaciones.

El video viral, compartido inicialmente en TikTok el 11 de septiembre por @clublivvy, ha acumulado casi 650.000 reproducciones. En las imágenes, se puede observar al labrador, llamado Livvy, explorando el contenido de la bolsa de viaje de su propietario.

Livvy parecía estar en busca de nuevos olores y pistas que le indicaran dónde habían estado sus dueños y qué actividades habían realizado sin ella.

El creador del video escribió en la publicación: "POV: acabas de regresar de un viaje y te enfrentas a un interrogatorio completo". El video lleva por título: "¿Dónde has estado? ¿Qué has hecho?". No es la primera vez que este perro divierte a los usuarios de TikTok. Livvy cuenta con casi 90.000 seguidores en la plataforma.

Desde que se compartió en redes sociales, el clip ha obtenido cerca de 125.000 "Me gusta" y ha recibido más de 410 comentarios. Muchos usuarios han reaccionado a este divertido momento. Uno de ellos comenta: "Recién llegué de Chicago, allí estuve acariciando a todos los perros que vi. A mi llegada, mi husky me regañó". "¿Le diste cariño a otro perro, sí o no?", pregunta otro.