Vuelven a acusar a Mariah Carey por plagio por "All I Want for Christmas Is You"

Mariah Carey se enfrenta a una demandapor presunto plagio relacionada con su icónica canción navideña "All I Want for Christmas Is You". Esta es la segunda vez que la cantante es demandada por supuesto plagio de la misma canción.

El músico Andy Stone ha presentado una demanda por valor de 20 millones de dólares (18,9 millones de euros) contra Mariah Carey, alegando que su canción "All I Want for Christmas Is You" plagió una composición suya del mismo nombre, que él coescribió con el músico Troy Powers en 1989. Stone también alega que, aunque las canciones son musicalmente diferentes, el título es idéntico, y que Mariah Carey nunca solicitó permiso para utilizarlo, obteniendo así "beneficios injustos". Además, sostiene que la canción de Carey replica la "estructura de la composición" y utiliza ciertas "estructuras lingüísticas únicas" sin su consentimiento.

Es importante destacar que esta no es la primera vez que Mariah Carey enfrenta una demanda por plagio relacionada con "All I Want for Christmas Is You". En junio de 2022, un compositor que formaba parte del grupo musical Vince Vance & the Valiants presentó una demanda en Luisiana, la cual fue finalmente desestimada apenas dos meses atrás.

"All I Want for Christmas Is You" ha sido una auténtica mina de oro para Mariah Carey, generando ganancias multimillonarias a lo largo de los años. Hasta 2016, se estima que la canción le reportó más de 60 millones de dólares en beneficios, a los que se suman entre dos y tres millones de dólares adicionales en cada temporada navideña, cuando la canción se reproduce en radios y anuncios.

La canción ha sido ampliamente elogiada en revistas especializadas y ha ocupado posiciones destacadas en las listas de las mejores canciones navideñas de todos los tiempos. Desde su lanzamiento en 1994, ha vendido más de 10 millones de copias y sigue siendo una de las canciones más buscadas en internet cada vez que Mariah Carey la relanza con nuevos videos durante la temporada navideña.