El Salvador se debate entre la emergencia sanitaria y climática

Una nueva emergencia ha hecho estremecer a la población salvadoreña este último fin de semana por el paso de la depresión tropical “Amanda”. El Gobierno de Nayib Bukele puso en alerta roja nuevamente al pequeño país de América Central, ya que el fenómeno dejó al menos 18,622 familias afectadas.

Hasta el momento las cifras oficiales han registrado 15 fallecidos, se han habilitado 93 albergues, los cuales atienden a cerca de dos mil personas.

“No es fácil para ningún país ni para ningún Gobierno tener dos alertas rojas al mismo tiempo. Nuestro país ya estaba golpeado por una pandemia que aún sigue, y ya ha cobrado la vida de 46 salvadoreños”, dijo el mandatario a través de sus redes sociales.

Ante la crítica situación del pequeño país, Bukele volvió a hacer público sus intenciones de suspender los salarios de la Asamblea Legislativa “de ser necesario”, para poder invertir en la recuperación del pueblo. Asimismo, el Congreso suspendió la sesión solemne en la que el presidente debía rendir el informe sobre su primer año de Gobierno.

“Se pospone la Cadena Nacional de Radio y Televisión para el día de mañana, a la misma hora. En su lugar, visitaremos otra comunidad afectada, inspeccionaremos los daños, ordenaremos ayuda para la población y repartiremos alimentos a todos. Los discursos pueden esperar”, apuntó este lunes Bukele.

Entre críticas y aceptación, el presidente de solo 38 años cumple este 1 de junio un año de gestión, por el momento no ha dado su discurso oficial, pero ha seguido recordando a la población, que no ha sido afectada por la tormenta tropical, que la curva por la pandemia aún no se ha detenido y que es necesario que se mantengan en casa.