Una explosión sacudió la planta de municiones Elastik en Ryazan, Rusia, causando cinco muertes y aproximadamente 20 heridos. Más de 100 trabajadores fueron evacuados de la instalación en llamas.

El siniestro ocurrió en momentos de alta tensión geopolítica, justo horas antes de la tan esperada cumbre en Alaska entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el estadounidense, Donald Trump, añadiendo quien sabe si todavía más presión a una de las reuniones más esperadas del año.

Medios locales rusos informaron que el almacén quedó completamente destruido tras la gran explosión. Los expertos barajan diversas hipótesis sobre el posible origen de esta, desde un posible accidente industrial hasta un potencial ataque deliberado, sin descartar la intervención de fuerzas ucranianas en medio del conflicto armado actual.

Detalles del incidente

Un testigo presente en la planta describió momentos de pánico absoluto, relatando cómo "los misiles volaron por todas partes" durante la explosión. El canal de Telegram 'Ryazan Incidents' informó sobre el traslado de heridos a hospitales locales, mientras que todos los servicios de emergencia se movilizaron rápidamente para atender la situación.

El gobernador local, Pavel Malkov se desplazó inmediatamente al lugar para supervisar las operaciones de rescate y evaluar los daños provocados por el siniestro. Las autoridades mantienen una investigación en curso para determinar las causas exactas del incidente.