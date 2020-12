Andalucía vincula la armonización fiscal a la que empuja ERC a una financiación «justa»

No todos están dispuestos a saltar en charcos de azufre. El pacto del Gobierno central con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que prácticamente garantiza la legislatura al Ejecutivo que capitanea el socialista Pedro Sánchez, además de incluir inversiones directas y transferencias de capital, acarreaba el compromiso de una reforma fiscal para armonizar varios tributos autonómicos, lo que impediría a las regiones subirlos y bajarlos. Varias comunidades ya se han mostrado contrarias a esa posibilidad, entre ellas Andalucía. El «número dos» de la Junta, el vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha aseverado hoy que esa situación, si no va precedida de otra armonización, «la de la financiación de las comunidades autónomas», no sería «deseable» en el caso concreto de Andalucía ni «justa».

«Siempre he apostado por la armonización fiscal», ha recordado, tras presentar en Dos Hermanas (Sevilla) las principales líneas referidas a ella del Plan Turístico de Grandes Ciudades, que se ha mostrado partidario de que se viva donde se viva, se debe «pagar exactamente los mismos impuestos para contribuir al Estado del bienestar y al desarrollo de nuestro territorio». Si bien, ha matizado luego que, ello es válido, a su juicio, «cuando se parte de las mismas circunstancias y con las mismas oportunidades». En ese punto, Marín ha argumentado que «una armonización fiscal sin un nuevo modelo de financiación autonómico», necesario también para nutrir de fondos a los ayuntamientos, «llevará a un país con muchas mas dificultades». Poniendo la lupa en Andalucía, el vicepresidente de la Junta ha sostenido que ésta «ya tiene bastante camino que recorrer para ir a la convergencia» como para que, «encima», se limite su «autonomía fiscal». Y no se ha quedado ahí. Ha planteado que habrá que ver «hasta qué punto la armonización fiscal que pretende» ahora el Gobierno de España «no invade competencias en este caso autonómicas, con lo cual», ha advertido, «entraríamos en un conflicto de otra dimensión». En definitiva, Marín sería partidario de igualar en clave de impuestos, «siempre y cuando todos» recibieran «lo mismo».

Con ese debate en suspensión, la secretaria general del PP-A, Loles López, de otro lado, ha valorado los dos primeros años sin un Ejecutivo andaluz del PSOE, tras más de tres décadas de poder socialista en la región. Un «cambio de rumbo», que se logró gracias a la conformación del actual Gobierno de PP y Ciudadanos (Cs), que está «consiguiendo recuperar el buen nombre de Andalucía», en palabras de la popular. Para López, los pobladores de la comunidad cuentan en estos momentos con un Ejecutivo «de diálogo, consenso y estabilidad» que «está permitiendo tener las mayores inversiones» para el territorio y «la mejor herramienta contra la covid», como «evidencian» los Presupuestos autonómicos para el próximo ejercicio.

«Jamás se ha invertido tanto en sanidad, educación y políticas sociales», al mismo tiempo que «se bajan impuestos», ha subrayado.

Con todo, la dirigente popular ha apelado a la «unidad» en la defensa de los andaluces y ha lamentado algo que ha considerado inesperado: «Ver a una Susana Díaz –líder del PSOE autonómico y de la oposición en la región– defendiendo a ERC y a Bildu en lugar de a Andalucía». «Ni los votantes socialistas saben dónde está el PSOE-A», ha lanzado López, para confiar en que «vuelva al lugar del sentido común» o al del «respeto a la Constitución y al pueblo andaluz», según han recogido las agencias.