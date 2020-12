Marín insiste en que “a dos años vista nadie puede descartar ninguna opción” electoral

El líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha dicho este martes que cuando se convoquen las elecciones autonómicas dentro de dos años Ciudadanos las afrontará como un partido distinto al PP y con un espacio político diferente, aunque ha precisado que “a dos años vista nadie puede descartar ninguna opción”.

De esta forma se ha pronunciado Marín en el programa “Mesa de análisis” de Canal Sur TV sobre la polémica que levantaron sus manifestaciones la semana pasada en las que no descartó concurrir junto con el PP a las autonómicas andaluzas cuando le preguntaron en un acto si se contemplaba esa opción que ya se ha dado en otras comunidades autónomas.

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, con la que Marín no ha hablado todavía sobre ese asunto, rechazó dicha posibilidad, aunque admitió que el gobierno andaluz de coalición funciona bien.

Marín ha recordado que en 2015 hubo una situación parecida cuando Ciudadanos apoyó a Susana Díaz para la presidencia de la Junta, pero ha rechazado negociar de nuevo un hipotético pacto de gobierno con el “PSOE de Díaz y de la corrupción”.

Según Marín, Susana Díaz le engañó porque el 6 de septiembre de 2018 anunció un adelanto electoral cuando Ciudadanos tenía con el PSOE una reunión para negociar los presupuestos de 2019, por lo que ha asegurado que la dirigente socialista “no tienen ninguna credibilidad” y no iría con ella “ni a misa de 12, ni a coger billetes de 500 euros”.

No obstante, no ha descartado la negociación con otro PSOE diferente y, preguntado sobre el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, lo ha valorado como una persona “moderada y sensata y que pone el interés de la ciudad por encima de las siglas de su partido” mientas que “Susana va en la dirección contraria”.

Cuestionado sobre su futuro político, Juan Marín ha confesado que no sabe si seguirá al frente de Ciudadanos para las siguientes elecciones autonómicas y no lo decidirá hasta “que no llegue el momento” y en función de si sigue siendo útil para los andaluces y de si le respaldan su gestión.

Preguntado por el aumento del presupuesto para altos cargos en un 40 % en 2021, Juan Marín ha dicho que desconoce ese dato aportado por el Observatorio Económico de Andalucía, y ha explicado que hay menos altos cargos que en los anteriores gobiernos socialistas pero se han incrementado las contrataciones en el sector instrumental donde están agencias como el SAS y el Infoca, entre otras.