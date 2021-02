Transfuguismo: luz verde entre protestas a la reforma exprés del Reglamento del Parlamento andaluz

85 votos a favor, 12 en contra y 11 abstenciones. Esos son los números que han permitido hoy que el Pleno del Parlamento regional dé luz verde a la tramitación de la reforma exprés del Reglamento de la Cámara que permitirá incluir un anexo del Pacto Nacional Antitransfuguismo actualizado y que ha sido recurrida por Teresa Rodríguez y los otros ocho diputados expulsados del Grupo de Adelante Andalucía.

Había nervios que se retorcían previos a la votación porque se había conocido un informe de los servicios jurídicos de la institución sobre la propuesta de cambio en el que recomendaban llevar a cabo «una revisión detenida del texto», pactada entre quienes han dicho finalmente «Sí» –PSOE-A, PP-A, Ciudadanos (Cs) y Adelante– para «mejorar su estructura, lograr una mayor concreción y precisión en la redacción de sus preceptos y en la utilización de los conceptos jurídicos», así como para «evitar desajustes entre los diferentes artículos que puedan generar dudas en su aplicación, y prescindir del uso de términos y expresiones que puedan generar confusión y falta de claridad». Los letrados han advertido también, entre otras cuestiones, de que se podría producir «solapamiento» entre las tres causas fijadas para que un diputado acabe en la bancada de los no adscritos –la baja voluntaria, por expulsión y por transfuguismo–, lo que podría provocar «inseguridad jurídica». Del lado de los promotores de la iniciativa, se agarran a que todavía «queda por delante la tramitación» de la reforma para «pulir cosas».

Rodríguez ha intentado tomar la palabra antes de iniciarse los votos, invocando el Reglamento aún sin tocar, para aludir al recurso de reconsideración que habían impulsado y para que se le permitiera leer el informe jurídico que, a su juicio, demostraba «la inconstitucionalidad manifiesta» de la modificación reglamentaria. La presidenta del Parlamento, Marta Bosquet (Cs), le ha replicado respecto al primer punto que ya había sido resuelto horas antes «por la Mesa» y al segundo que tenían el documento «a su disposición». La ahora diputada no adscrita se ha quejado después de que no le permitiera «terminar de hablar». «Tengo derecho a que conste en acta lo que tengo de decir, que no se nos ha notificado la negativa a nuestro recurso de reconsideración porque quiero poder recurrirlo después», ha proclamado.

El desencuentro ha seguido hasta el punto de que Bosquet la ha llamado al orden por dos veces, pero finalmente se han pulsado botones y los parlamentarios considerados tránsfugas han abandonado de forma airada el plenario. Previamente Rodríguez ya había dado muestras de su malestar en las redes sociales, donde afeó que se haya convertido la Cámara en un “cortijo”.