El ex alcalde de Estepona carga contra la Fiscalía por no investigar a Villarejo en el «Caso Astapa»

Tras más de una década «en silencio» el ex alcalde socialista de Estepona (Málaga) Antonio Barrientos compareció ante la opinión pública para censurar el nulo interés por parte de la Fiscalía para investigar la presunta implicación del que fuera comisario José Manuel Villarejo en el denominado «Caso Astapa» por el que fue arrestado hace 14 años y que todavía no ha sido enjuiciado. Y es que solicitó en vano la toma en consideración como parte de la causa de la que es el principal afectado de los testimonios conocidos en el marco del «Caso Tándem», en el que el citado ex comisario es investigado.

«Una vergüenza» y un «cúmulo de despropósitos» es lo que rodea, a su juicio, a la investigación en torno a una trama de corrupción desarrollada en la localidad costasoleña y destapada en 2006, en la que la Fiscalía solicita para él diez años de prisión por delitos de falsedad, fraude y malversación –en concurso–, cohecho, prevaricación, y tráfico de influencias.

En rueda de prensa en un céntrico hotel de la capital malagueña, el otrora munícipe sostuvo que en la instrucción del procedimiento existió un sinfín de «errores» vinculados entre otros a los informes policiales incluidos en la causa, así como a «imputaciones y desimputaciones» realizadas según él «por indicaciones de Villajero». Además, expuso la resolución mediante la cual el fiscal, en un escrito remitido al juzgado de Instrucción 1 de Estepona, fechado el 8 de marzo, reitera su postura contraria a investigar a Villarejo al considerar que «cerrada la fase de instrucción y habiendo adquirido firmeza el auto la apertura de juicio oral el juzgado instructor carece de competencia funcional para practicar u ordenar nuevas pesquisas».

Convencido de sentirse legitimado para cuestionar la citada instrucción, Barrientos cuestionó en su comparecencia la actuación tanto de la UDEF como de la propia Fiscalía, a quienes responsabiliza de haber vulnerado sus derechos como procesado e investigado.

El ex dirigente socialista aportó documentación relativa a su convencimiento de que el caso fue instruido bajo supervisión de Villarejo, a quien acusó de haber actuado “en base a intereses en el Ayuntamiento de Estepona”.

Con todo, expresó su convencimiento de que “al final” y después de haber sufrido “linchamiento durante muchos años” traducido en un “daño familiar irreparable” se constatará que “Antonio Barrientos fue un alcalde honesto, limpio y decente, que luchó para defender los intereses del pueblo de Estepona, que pude meter la pata, pero nunca la mano, y que cuando tuve información de posibles irregularidades lo puse en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción”.