El PSOE andaluz rechaza las primarias antes de octubre

El portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz Rodrigo Sánchez Haro se mostró partidario de seguir el «calendario» que «desde la dirección federal del PSOE y el Comité Federal» se aprobó sobre los congresos regionales que debe afrontar el partido «a partir de octubre», y subrayó que en esa línea trabaja la dirección de la federación andaluza socialista. En una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla, Rodrigo Sánchez Haro se pronunció sobre la decisión de la Ejecutiva del PSOE de Jaén acordada la semana pasada de pedir a la dirección regional del partido «convocar lo antes posible el proceso de primarias para elegir la candidatura a la Presidencia de la Junta», ante la posibilidad de un adelanto electoral y para «zanjar un debate que está abierto» en las filas socialistas, según argumentó el PSOE jiennense.

Por su parte, el secretario de Organización de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Almería y senador, Antonio Martínez, señaló que la formación no está «de acuerdo» con un adelanto del proceso de primarias en la región al entender «no tenemos ningunas elecciones en Andalucía a la vista», por lo que consideró «correcto» el calendario planteado por la dirección federal que fija en octubre el Congreso Federal para, «de ahí en cascado» seguir con «todos los procesos internos». «Creemos que tenemos que respetar lo establecido por la dirección federal, así lo manifestamos desde esta dirección provincial», indicó Martínez, quien respaldó así la postura mostrada por el secretario provincial del PSOE, José Luis Sánchez Teruel, quien la pasada semana rechazó dedicar «ni un segundo» a este asunto al entender que «queda demasiado tiempo» para abordar las primarias. De su lado, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, a raíz de la polémica por los actos de Feria alternativa en el centro de la capital y los recelos mostrados por la Junta, indicó que que el alcalde es el mismo y el gobierno local «igual de serio desde el principio de la pandemia, modélico». «Lo que parece es que alguien se está poniendo nervioso por las informaciones que llegan respecto a mi persona o del futuro que me derive la política. Observo muchos nervios y no sé a que se debe porque soy el mismo y el proyecto es idéntico, por lo que pido calma a quien se está poniendo nervioso», señaló.