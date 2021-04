El PP andaluz ve “inaplazable” la Conferencia de Presidentes y critica el “abandono” de las comunidades

El vicesecretario general del PP Andaluz, Toni Martín, ha instado este sábado al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, a convocar de manera “inaplazable y urgente” la Conferencia de Presidentes, ante la inminente finalización del Estado de alarma el próximo 9 de mayo, y ha criticado que el presidente “abandone a las autonomías”.

“La Conferencia de Presidentes tiene que celebrarse sí o sí, no es posible que las comunidades autónomas estén abandonadas a su suerte sin un marco normativo claro, sin saber qué decisiones pueden tomar mientras hay un Gobierno en España inactivo, parado y de brazos cruzados, viendo la pandemia desde la barrera”, ha criticado el dirigente popular.

Además, ha añadido en un comunicado que “las negativas reiteradas” del Gobierno de España a las propuestas que el Ejecutivo andaluz lleva a las reuniones del Comité Interterritorial de Salud “responden a la estrategia del ‘no es no’ de Sánchez”.

Por el contrario, Toni Martín ha elogiado el “trabajo incansable” de la Junta tanto en el ámbito sanitario como en el socioeconómico para paliar la crisis, y ha subrayado, en referencia al plan de vacunación, que “la capacidad de Andalucía para vacunar está muy por encima de las dosis que envía el Gobierno de España”.

Los socialistas con Marlaska, Iglesias y Gámez

De su lado, el PSOE andaluz ha reprochado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que no haya dicho “ni una sola palabra de condena” sobre las amenazas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez, por “no molestar a su socio Vox”.

En concreto la portavoz de Educación del Grupo Parlamentario socialista, Beatriz Rubiño, ha criticado que Moreno no haya condenado las amenazas ni se haya pronunciado sobre lo que sucedió ayer en el debate en la SER de los candidatos en las elecciones de la Comunidad de Madrid porque “está callado y entregado a la extrema derecha para mantener su sillón en San Telmo”.

”¿Imaginan que un presidente de la Junta no hubiera condenado una amenaza de ETA?”, se ha preguntado la diputada socialista, que ha sostenido que “Andalucía no merece un Gobierno entregado a la ultraderecha más radical, xenófoba y machista de Europa”, ni a un presidente como Moreno que “no condena las amenazas por no molestar a su socio Vox”.