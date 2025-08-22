Matalascañas contará con un mirador único para contemplar Doñana

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha colocado en Matalascañas la primera piedra del futuro mirador de Doñana, un proyecto que ofrecerá a vecinos y visitantes un punto privilegiado para contemplar el paisaje y conocer de cerca los valores naturales del Parque Nacional.

El inicio de las obras marca un paso importante en la estrategia municipal de dotar a esta zona de infraestructuras que fomenten un turismo sostenible y respetuoso con el medio ambiente, ha informado el Consistorio en un comunicado.

Ubicado junto a la entrada norte de Doñana desde la playa almonteña, el mirador contará con zona de descanso, espacios de observación y paneles interpretativos. Todo el diseño ha sido concebido para integrarse con el entorno y facilitar la sensibilización ambiental, convirtiéndose en un recurso educativo y turístico de primer nivel.

Este proyecto forma parte de un conjunto de actuaciones que se financian íntegramente gracias a una subvención de más de dos millones de euros concedida al Ayuntamiento de Almonte por la Junta de Andalucía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con fondos europeos NextGenerationEU.

Estas ayudas se destinan a municipios que, como Almonte, se encuentran en el área de influencia socioeconómica de parques nacionales, en este caso Doñana, con el objetivo de promover proyectos que integren conservación, uso público y desarrollo sostenible.

Dentro de este plan, se incluye también la restauración de cuatro lagunas litorales en el monte Ordenados de Almonte y algunas mejoras en un tramo de la carretera norte, donde se construirá un paso de fauna específico para anfibios y reptiles, reduciendo su mortalidad por atropellos y aumentando la seguridad vial.

Desde el consistorio han defendido una vez más que la preservación de Doñana no está reñida con el desarrollo social y económico, sino que es la base para un modelo de crecimiento sostenible que genere oportunidades y mejore la calidad de vida de los vecinos del territorio.