Un final de agosto con temperaturas por debajo de los normal en Andalucía

Andalucía mantendrá este "descenso significativo" de las temperaturas hasta terminar el mes de agosto con valores "por debajo de lo normal" para estos meses estivales. "Se ha entrado en un periodo realmente fresco para lo que suele ser habitual en Andalucía en esta época de año", aclara el director del Centro Meteorológico de Málaga de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Jesús Riesco.

Con la ola de calor atrás, en declaraciones a Europa Press, Riesco ha vaticinado que "estas dos últimas semanas de agosto van a ser más frescas de lo lógico en muchos puntos de la comunidad andaluza, donde las temperaturas, en su gran mayoría, estarán cercanas a lo normal pero en gran parte por debajo".

Por otro lado, el director de la Aemet en Málaga ha destacado que en Sevilla capital "difícilmente se va a pasar de los 36 grados, quizás algún día se puede acercar, pero las temperaturas estarán en torno a los 32 y 33 grados aproximadamente". "La semana que viene habrá una continuidad de esta", añade Riesco.

En contraposición, Riesco ha subrayado que el Valle del Guadalquivir y las proximidades de Córdoba son "las zonas donde se registrarán las temperaturas más altas en lo que queda de mes". De este modo, ha pronosticado que ambas zonas, en algún momento, podrán llegar a los 37 y 38 grados pero que en general, van a estar "por debajo de lo normal en lo que queda de agosto".

De hecho, durante la madrugada de este viernes, la Aemet ya no ha registrado ninguna noche tropical en las estaciones que tiene repartidas por todas las provincias de Andalucía, con valores que han rondado entre los 16 y 22 grados, muestra del "descenso significativo" tras un total de 16 días de ola térmica donde hubieron noches tórridas por encima de los 26 grados constantemente, llegando incluso a los 32º registrados a las 6,00 horas.