Juana Martín alega que “no entendía” de empresas, que “todo el dinero” fue invertido y que aún paga “deudas”

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha celebrado este miércoles la segunda sesión del juicio de la pieza separada de las irregularidades investigadas en la empresa de capital riesgo Invercaria, perteneciente a la Junta de Andalucía, relativa al presunto delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación detectado en los prestamos concedidos entre 2006 y 2011 a la diseñadora de moda flamenca Juana Martín, una causa dirigida contra la citada modista, el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo; el ex director de promoción de la entidad Cristóbal Cantos, denunciante del caso; y Antonio Nieto, ex director financiero.

La sesión de este miércoles ha estado marcada por la comparecencia como acusada de la propia Juana Martín, quien ha mencionado al ex consejero de Innovación, Ciencia y Empresa Francisco Vallejo, condenado por un delito continuado de prevaricación a cuenta del “procedimiento específico” a través del cual eran canalizadas las subvenciones autonómicas con las que fueron financiados los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos.

Fue él, según ha narrado, quien contactó con ella dada la “repercusión” de su trayectoria como modista, tras lo cual fue a realizarle una serie de “visitas” Tomás Pérez-Sauquillo, quien le propuso la colaboración de la administración andaluza para “impulsar” su marca y carrera como modista “fuera de Andalucía”, extremo ante el cual ella fue en principio “reacia” porque no se sentía “capacitada” para un proyecto de esa envergadura, pues entonces era simplemente una autónoma.

A preguntas del fiscal, que reclama para ella ocho años de cárcel por los citados delitos, la diseñadora ha relatado la creación de las sociedades Juana Martín Diseño y Juana Martín Andalucía, dedicada la primera a la confección de moda flamenca y la segunda a un proyecto de apertura de tiendas de ropa en Andalucía y después fuera de la región.

En ese sentido, ha afrontado preguntas sobre el primer préstamo participativo de 120.000 euros de Invercaria a la sociedad Juana Martín Diseño, sobre otro préstamo participativo de 50.000 euros para Juana Martín Andalucía y sobre la inversión global de un máximo de 900.000 euros aprobada por Invercaria para la actividad en cuestión, defendiendo que “todo el dinero” librado por Invercaria fue efectivamente destinado a las dos mencionadas sociedades y que de dicha entidad de capital de riesgo no ha recibido “nada” que no fuesen los mencionados préstamos participativos que firmó.

Sobre todo, ha defendido que ella es una modista y que desconocía las dinámicas y la “jerga” correspondientes a la gestión empresarial, agregando que Juana Martín Diseño y Juana Martín Andalucía contaban con gestores para ello, que ella pidió “tutela” en materia de administración y gestión de las sociedades y que Cristóbal Cantos era el técnico de Invercaria “adaptado” a su proyecto, quien le “ayudaba” y con el cual se sentía “protegida” a la hora de afrontar la actividad.

“Yo en ese momento no entendía de empresas”, ha alegado Juana Martín, exponiendo que simplemente accedía a las gestiones y propuestas de Invercaria y asegurando que Pérez-Sauquillo, Cantos y ella estaban “muy ilusionados” con el proyecto, si bien los tres primeros años “todo lo que hacía era pagar, pagar y pagar”, sobre todo con relación a la sociedad Juana Martín Andalucía, por los “desmesurados” costes derivados de las tiendas ligadas a esa línea de actividad, extremo agravado después por la irrupción de la anterior crisis de 2008.

“Hasta hoy sigo pagando deudas de Juana Martín Andalucía. He luchado muchísimo por abrir tiendas de Juana Martín Andalucía. Mi afán era vender pero los gastos nos desbordaban”, ha defendido, asegurando que siempre supo que Invercaria aprobada préstamos participativos para estas actividades y que no se trataba de dinero que le “regalaban”.