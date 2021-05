Cinco claves para ahorrar en la declaración de la renta en Andalucía

La campaña de la Renta y Patrimonio de 2020 arrancó el pasado 7 de abril para la presentación de declaraciones a través de internet. Los contribuyentes que deseen realizarla por teléfono, podrán hacerla a partir de hoy, 6 de mayo. Los que opten por hacerla de forma presencial tendrán que esperar hasta el 2 de junio. La Agencia Tributaria prevé ingresar 12.976 millones de euros, de los que 1.661 millones corresponde a los contribuyentes andaluces. Por otra parte, Hacienda estima reintegrar 1.859 millones de euros a los andaluces, un 0,4 por ciento menos que en 2020.

Las deducciones fiscales autonómicas son de vital importancia a la hora de realizar la declaración de la renta ya que, si se aplican correctamente, pueden suponer un gran ahorro para los contribuyentes. No obstante, miles de españoles acaban pagando de más cada año al no aplicar las deducciones autonómicas, que en Andalucía tienen un gran peso. Según señala el socio director de EY Andalucía, Alberto García, esta circunstancia podría deberse a varias razones, entre las que destaca “la complejidad de la norma y su desconocimiento por parte de los contribuyentes y la conformidad con el borrador de quien ve que el mismo le sale a devolver” y no decide modificarla.

Familia

Respecto a las deducciones en las que los andaluces tienen que aplicar una mayor atención para conseguir ahorrar en su declaración de la renta se encuentran las vinculadas a la vivienda y la familia porque “acaparan gran parte del presupuesto de la Junta de Andalucía en materia de beneficios fiscales en IRPF”, explica García. Los contribuyentes pueden llegar a deducirse 50 euros por cada hijo nacido o adoptado y otros 50 euros adicionales por hijo en el caso de partos o adopciones múltiples. En el caso de adopción internacional, podrán deducirse 600 euros por cada hijo adoptado en el ejercicio en el que haya inscrito la adopción en el registro civil. Por familia numerosa, la deducción asciende a 200 euros en el caso de categoría general y se eleva a 400 euros para las familias numerosas de categoría especial. Para madres o padres de familias monoparentales, se podrán beneficiar de esta deducción de 100 euros las madres o padres de familias monoparentales con hijos menores de edad o hijos mayores de edad incapacitados.

Vivienda

Por inversión en vivienda habitual para jóvenes, se aplica una deducción del 3% de las cantidades satisfechas para la compra o rehabilitación de la vivienda que constituya o vaya a constituir la residencia habitual del contribuyente. Para beneficiarse, se debe tener menos de 35 años, no superar los 19.000 o 24.000 euros en la tributación individual o conjunta, respectivamente, y la compra debe haberse producido con posterioridad al 1 de enero de 2003. En este contexto, por el alquiler de viviendas por jóvenes menores de 35 años, García aclara que “la deducción asciende al 15% de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo por alquiler de la vivienda habitual, con un máximo de 500 euros”.

Por otro lado, García recuerda que “también existe una deducción por ayuda doméstica, que permite deducirse un 15% del importe satisfecho a la Seguridad Social correspondiente a la cotización anual de un empleado o empleada domésticos” y, para fomentar el emprendimiento, el socio director de EY explica que los contribuyentes andaluces que han comprado “acciones o participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de constitución de Sociedades Anónimas Laborales, Sociedades de Responsabilidad Limitada Laboral o Sociedades Cooperativa podrán deducirse el 20% de las cantidades invertidas”, hasta un límite de cuatro mil euros.

Además, García destaca que, “con vigencia exclusiva para 2020″, los contribuyentes de Andalucía “podrán deducirse el 15% de las cantidades donadas al Servicio Andaluz de Salud para la lucha contra el avance del COVID-19”, con un límite de 500 euros.

Respecto al anuncio del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de que el año que viene se aplicarán deducciones especiales para quienes compren una vivienda habitual o tengan hijos en pueblos pequeños, García asegura que “un apoyo fiscal para incentivar la adquisición de viviendas y la natalidad a través de dos posibles incentivos fiscales vinculados a su residencia habitual en los municipios de menos de 3.000 habitantes” es una “estupenda” iniciativa.

Discapacidad

También hay deducciones para el apoyo a personas con discapacidad por discapacidad igual o superior al 33%. Tendrán una deducción de 100 euros aquellos contribuyentes que tengan un grado de discapacidad igual o superior al 33% y cuya base imponible general y del ahorro no supere los 19.000 euros en tributación individual y 24.000 euros en tributación conjunta. Por asistencia a personas con discapacidad, si se acredita que una persona con discapacidad necesita ayuda de terceros, se puede aplicar una deducción del 15% del importe satisfecho a la Seguridad Social correspondiente a la cotización anual de ese empleado o empleada, con un límite de 500 euros por contribuyente.

ERTE

El año 2020 ha estado marcado por la paralización de los negocios y los ERTE, una prestación que acarrea muchas dudas a la hora de hacer la declaración de la renta. Ante todo, García advierte de que “el hecho de que un contribuyente tenga dos pagadores no conlleva que tribute más por IRPF”. Para salir de dudas, García aclara que “este colectivo se habrá encontrado durante 2020 con, al menos, dos pagadores, esto es, su empleador y el SEPE. En ese caso, el límite para tener que presentar la declaración se reduce de 22.000 a 14.000 euros, con lo que si superan este límite tendrán que presentar obligatoriamente la declaración”. En otras palabras, quien no supere el límite de los 14.000 euros, no estará obligado a presentar la declaración de la renta. Eso sí, García recuerda que, para este colectivo, “si la declaración le resulta a pagar está prevista la posibilidad de fraccionar el pago en 6 meses siendo los vencimientos mensuales a partir del 20 de julio de 2021″.

Anexos B y casilla 564

Para que nadie se equivoque a la hora de hacer la declaración, García recomienda “revisar los Anexos B de la declaración, así como, la casilla 564”, en la que podremos encontrar la suma de las deducciones autonómicas. Si dicha casilla no contiene cuantía alguna, García aconseja revisar de nuevo nuestra declaración.

El plazo de la Campaña de 2020 finalizará el 30 de junio en general y el 25 de junio en los casos de declaraciones con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta. Además, aquellos que elijan el fraccionamiento del pago de la declaración tendrán que realizar el segundo abono como límite el 5 de noviembre.

La Consejería de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego, ha elaborado una guía que recoge todas las deducciones autonómicas de las que pueden beneficiarse los residentes en Andalucía que presenten su declaración de IRPF.