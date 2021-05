Roger Wolfe: “Mi temperamento está por encima de los géneros”

El poeta Roger Wolfe, una de las voces más solitarias y representativas de la llamada generación de los 80, acudió al segundo encuentro literario del ciclo «Cinco autores, cinco protagonistas» que organiza LA RAZÓN durante este mes de mayo para presentar “Toda esta poesía”, el primer volumen de su poesía completa. El acto tuvo lugar en la Sala Salvador de la Fundación Cajasol y fue moderado por la jefa de sección de Andalucía, la periodista Marta Maldonado. Ambos mantuvieron un entretenido coloquio en el que el escritor reflexionó sobre su obra poética.

Wolfe se define como un poeta en el que su “temperamento está por encima de los géneros”. En sus poemas se puede observar su peculiar forma de ver el mundo a través de un estilo literario que no pretende formar parte de los convencionalismos y que no quiere acorralarse en un género. A este respecto, al inicio de la tertulia, el poeta aseguró que “más que ser escritor, me gusta escribir”, para después aclarar que, aunque durante un tiempo se haya mantenido al margen de la vida literaria, no ha parado de trabajar y sigue haciendo su obra.

Roger Wolfe

El primer tomo, de los cinco que están previstos que se publiquen, incluye “Diecisiete poemas, Días perdidos en los transportes públicos y Hablando de pintura con un ciego”, una selección de poemas desde 1982 a 1993. Casi 40 años después, el escritor no se desprende de su forma de entender el mundo y se reencuentra con una obra que, escrita a los 17 años, la observa con la “misma mirada” que aquel joven.

En lo que se refiere a la poesía actual, que tiende a utilizar un lenguaje desprovisto de adornos y que se acerca a la realidad, el autor consideró que “ahora hay toda una explosión poética en las redes sociales muy próxima” al mundo real. En este sentido, reconoció que, con su obra, ha contribuido a la “liberación del discurso”.

Por otro lado, Wolfe reflexionó sobre el papel de la poesía en la sociedad y la consideró como “una forma de expresar una visión del mundo que puede coincidir con el de los demás” y un arte relacionado con el lenguaje y el entretenimiento. Además, aseguró que “no es necesario estar constantemente sufriendo para crear” y que tiene una “visión total del arte” –termino que utilizaba el compositor alemán Wagner– en la que no concebiría la poesía sin la música, el cine, la fotografía o el teatro.

