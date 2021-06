El PSOE insiste en proponer al PP un «Gobierno de unidad» que «rescate» Granada

La crisis que vive el Ayuntamiento de Granada, donde Luis Salvador continúa como alcalde con un único concejal, ambos de Ciudadanos (Cs), no acaba de cerrarse. Francisco Cuenca, portavoz del PSOE en el consistorio, ha acusado hoy al PP de seguir en la «táctica de partido» después de plantearle un «Gobierno de unidad» para «rescatar» a esta capital andaluza, según ha recogido Efe.

En declaraciones a los periodistas, el portavoz socialista ha admitido que salía de la reunión que ha mantenido esta tarde con los populares «algo decepcionado» del encuentro celebrado para explorar posibles fórmulas frente a la crisis municipal que se vive en este ayuntamiento andaluz. Cuenca ha expuesto que los populares han optado por dar «una patada para adelante» y no le han dado una respuesta concreta al haber marcado un nuevo plazo para los próximos días. «El PP no asume su responsabilidad y está en un bucle permanente que está fastidiando a la ciudad», ha criticado.

El portavoz socialista ha recordado, asimismo, que los ciudadanos decidieron en las últimas elecciones municipales que fuera su partido, el PSOE, quien liderara el Gobierno de esta capital andaluza al haber resultado el ganador de los comicios, motivo por el que ahora ha decidido «llevar la iniciativa» para «rescatar» a la ciudad de la situación en la que se encuentra y en la que no puede «aguantar ni un día más», ha reiterado. Sin embargo, a su juicio, los populares están más «en la táctica, en la estrategia», que «en realmente solucionar algo que no puede esperar más», ha recalcado Cuenca. En ese punto, ha repetido su oferta de un Ejecutivo «de unidad» liderado por los socialistas como partido de la corporación más votado, a la luz de lo reflejado por la mencionada agencia. Para ello el PP podría sumar las seis firmas de sus concejales a las 10 del PSOE de cara a una posible moción de censura contra Luis Salvador, según ha dicho Cuenca, quien ha anunciado además una próxima reunión por separado con los ediles no adscritos de la corporación, entre ellos el ex popular Sebastián Pérez.

Por su parte, el secretario general del PP en la provincia de Granada, Jorge Saavedra, ha calificado el encuentro de «cordial», con intercambio de opiniones y propuestas, y ha confirmado que se habían emplazado para mantener otros nuevos «en los próximos días» ya que Granada «necesita una salida». Si bien «la situación procesal» de Cuenca, en un juzgado de Sevilla por unos cursos de formación de la Junta, dificulta que le puedan aceptar como alcalde, según Ep. Con todo, el PP aún espera un «gesto de responsabilidad» de Salvador y que éste dé un paso al lado.