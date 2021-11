El ex consejero de Empleo Antonio Fernández no comparece en la comisión de la Faffe

El ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández no ha comparecido finalmente este viernes en la comisión de investigación sobre la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) del Parlamento autonómico porque no ha “podido ser notificado” formalmente sobre su citación. Fernández estaba citado a las 11,30 horas en la comisión, pero finalmente no ha hecho acto de presencia. Según ha expuesto el presidente de la comisión de investigación, el diputado de Ciudadanos (Cs), Enrique Moreno, esta persona no ha podido “ser notificada”.”Los servicios jurídicos enviaron una citación en tiempo y forma, pero no ha podido ser notificada por distintos motivos, porque no ha sido localizada”, según ha apuntado y, acto seguido, ha dado por concluido este punto sobre comparecencias en la comisión.

Como se recordará, en un principio, también estaba citada este viernes en la comisión la ex presidenta de la Junta de Andalucía y actual senadora por la comunidad, Susana Díaz, que trasladó a la comisión esta misma semana que no había sido notificada formalmente, de manera que se acordó suspender su citación y volver a enviar una nueva notificación para comparecer en otra fecha.

Los comparecientes tienen que ser notificados al menos quince días antes de la cita en la comisión.

Cabe recordar que Susana Díaz ya fue citada el 7 de noviembre de 2019 para comparecer en la comisión de investigación, pero finalmente no acudió y registró un escrito en la Cámara con sus argumentos para no acudir a la cita. Desde el PSOE-A se mantuvo que Díaz no había sido notificada fehacientemente.

Antonio Fernández también fue citado por primera vez el 21 de noviembre de 2019 y no hizo acto de presencia en la comisión.