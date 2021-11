Moreno disolverá el Parlamento andaluz si Vox y PSOE «se empeñan en bloquear»

El «no» de la oposición a los Presupuestos de 2022 ha cambiado definitivamente el rumbo de la legislatura, que se encamina a elecciones ante las posturas cada vez más encontradas de los partidos. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, no es ajeno a este panorama, tanto que aseguró que si PSOE y Vox persisten en el bloqueo no perderá «ni un minuto» en disolver el Parlamento andaluz y convocar los comicios. Así lo aseguró en Málaga, aunque señaló que «tengo la determinación, como Gobierno y presidente de la Junta, de intentar llevar a término la legislatura, completarla».

Moreno consideró que la situación actual de la pandemia «es preocupante» y subrayó que la prórroga del Presupuesto condiciona «seguir limitando la lucha» contra el virus, hecho al que sumó el objetivo de alcanzar «la reconstrucción económica» sustentada en la ejecución de los fondos europeos. A su juicio, son «fundamentales para Andalucía» y alertó de que existe incertidumbre sobre su reparto, por lo que instó a «negociar», a «estar muy encima». Moreno describió la situación que tendría que afrontar, como no poder tramitar «normas, decretos o modificaciones presupuestarias», para apuntar que «si no me dan oxígeno, no voy a perder ni un minuto».

Al debate también se sumaron voces del espectro político nacional. El líder del PP, Pablo Casado, avisó a Vox que puede pagar en las urnas «boicotear» la acción del Ejecutivo andaluz tras no apoyar los Presupuestos. «Ahora mismo, como ha dicho el presidente de la Junta, hay una estabilidad política gracias a los tres presupuestos que se han aprobado esta legislatura, que se pueden prorrogar», aclaró. Junto a ello, señaló que los partidos que «van contra la estabilidad parlamentaria en un momento tan grave para España son los que tienen que explicar por qué lo están haciendo», en alusión a Vox.

Dicho esto, apuntó que «nadie del Gobierno» le ha llamado para hablar del proyecto de Presupuestos Generales del Estado y añadió que, sin embargo, tanto Moreno como Ayuso han llevado a cabo conversaciones con los grupos parlamentarios. «Y hay algunos que están pensando más en la agenda electoral que en los intereses de los madrileños y de los andaluces. Nosotros, a lo nuestro».

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, insistió en reclamar elecciones en Andalucía «ya» y replicó a Casado que su partido no teme el «veredicto» que arrojen las urnas, situando a la formación como la «alternativa» al modelo que representa el actual Gobierno de PP-A y Ciudadanos..

Abascal recordó que «en 2018 –año de las últimas elecciones andaluzas– desalojamos a los socialistas de San Telmo tras 40 años de corrupción y expolio» y, «entonces, alcanzamos un acuerdo de investidura para expulsar también sus políticas», pero, «tres años después, PP y Cs nos demuestran que solo cambiaron las caras y las siglas, pero no el rumbo».

Junto a ello, denunció que «el PP andaluz rompió unilateralmente nuestro compromiso, traicionó a los votantes y dejó en papel mojado lo firmado sobre educación, inmigración, memoria histórica o gasto político» y, «para coronarse, han sacado unos Presupuestos que harían las delicias de cualquier socialista». «Cada cual elige a sus compañeros de viaje. El PP ha escogido a los suyos», sentenció Abascal, agregando que Vox ha «elegido a millones de andaluces que votaron cambio y siguen convencidos de que ese cambio urge más que nunca».

Desde las filas socialistas insisten al Gobierno andaluz en que incorpore sus propuestas al proyecto de Presupuestos. «Nosotros creemos sinceramente que todavía hay tiempo, como ya lo expresó nuestra portavoz en el Parlamento andaluz», remarcó Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.