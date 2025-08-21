Menos calor y lluvias ocasionales en el extremo oriental de Andalucía

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy jueves en Andalucía temperaturas con pocos cambios y lluvias ocasionales en el extremo oriental. Los cielos aparecerán poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el litoral gaditano y vespertinas en el almeriense y en el extremo oriental habrá intervalos de cielos nubosos, con chubascos ocasionales por la tarde, que podrían ir acompañados de tormentas.

Las temperaturas mínimas sufrirán con pocos cambios, con máximas en descenso en la vertiente mediterránea oriental y en ascenso en el resto y los vientos soplarán flojos de componente oeste, ocasionalmente moderados en el litoral. El viernes se prevén cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral mediterráneo, y en el extremo oriental habrá nubosidad de evolución diurna, sin descartar chubascos aislados por la tarde que pueden ir ocasionalmente acompañados de tormentas.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios, con máximas en descenso en la vertiente mediterránea y en ascenso en el resto y los vientos soplarán flojos variables, con predominio del levante en el litoral mediterráneo.