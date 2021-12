Moreno insiste a Sánchez: “Hay que blindar la Atención Primaria con más fondos”

Una reunión «oportuna» pero que “podría haberse celebrado antes de que la Navidad se nos echara encima». El presidente de la Junta, Juanma Moreno, afeó al presidente del Gobierno no haber convocado antes la Conferencia de Presidentes para abordar la sexta oleada de Covid, que si bien reconoció está tensionando los hospitales no están en la situación de riesgo de las Navidades pasadas. “Los datos demuestran que la vacuna funciona, las personas vacunadas tienen 7 veces menos de probabilidades de ingreso y 12 veces menos de probabilidades de acabar en la UCI”, apuntó Moreno que pidió confiar en la ciencia.

También recordó que la situación de Andalucía no es la misma que la de otras comunidades como Cataluña, Navarra o País Vasco con las UCI por encima del 25%, por lo que no añadirá más medidas de las ya propuestas. “Afrontamos la Navidad con menos ingresos que las anteriores y con más medidas de protección. Ahora es necesario presentar el pasaporte Covid en hostelería y ocio nocturno”, subrayó Moreno, quien apuesta por “la responsabilidad individual” en estas fiestas porque “cada uno ya sabe lo que tiene que hacer”.

Moreno ha comparecido esta tarde para dar cuenta de su intervención en la Conferencia de Presidentes. Según ha dicho, ha solicitado a Pedro Sánchez una Ley de Pandemias para que las comunidades pueden disponer de recursos jurídicos para el abordaje de la pandemia sin tener que estar a expensas de los tribunales y un fondo Covid para el 2022.

En esta reunión de presidentes, Sánchez anunció la vuelta de la mascarilla en exteriores, una de las peticiones trasladadas desde Andalucía junto con Castilla-la Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia y el País Vasco. También que reforzará los equipos autonómicos de vacunación y los rastreadores militares. Pero no es suficiente para el Ejecutivo Andaluz que pidió, además, disponer de más dosis pediátricas para la vacunación infantil. En este sentido, recordó, «en Andalucía tenemos dosis para cuatro días y sería una lástima frenar el proceso por falta de vacunas».

No obstante, donde Moreno puso el acento fue en la situación de la Atención Primaria. El presidente del Gobierno anunció que el jueves en el Consejo de Ministros se aprobará un decreto para que las comunidades puedan contratar a sanitarios jubilados y también a profesionales contítulo de especialista en otros estados miembros de la UE. Pero lo que faltan son fondos para ampliar esas plantillas, le recordó el presidente de la Junta. «Hace falta blindar la Atención Primaria, está siendo una preocupación de todos los presidentes autonómicos las tensiones en los centros de salud», reprochó Moreno. Además, demandó un «esfuerzo para contar con más sanitarios en el futuro ampliando los MIR y las plazas en las facultades de Medicina».

Las Junta también expuso en la Conferencia de Presidentes celebrada ayer, precisamente que se modifique el reglamento de su funcionamiento para que «se alcancen acuerdos vinculantes» y que de ese modo «haya una participación real de las Comunidades Autónomas en la tomas de decisiones».