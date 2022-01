Así es el Proyecto Crianza: leche para 2.858 bebés en riesgo de exclusión

FOTO: F. C.

En los primeros meses de vida es fundamental que los bebés se alimenten a través de la leche materna para garantizar su correcto desarrollo, pero no siempre es posible. Cuando la lactancia materna no es factible o es insuficiente hay una opción que también garantiza que los pequeños adquieran todos los nutrientes necesarios: la leche de fórmula. Sin embargo, cientos de familias andaluzas que se encuentran en riesgo de exclusión social no pueden permitirse comprar las fórmulas lácteas para alimentar a sus bebés, situación que se ha agravado aún más a partir de la crisis social y económica provocada por la pandemia de la Covid-19.

En este contexto, hoy ha tenido lugar en la sede de la Fundación Gota de Leche de Sevilla la renovación –por octavo año consecutivo– del convenio de colaboración entre la Fundación “la Caixa”, a través de CaixaBank, y la Fundación Gota de Leche. Al acto han acudido la directora territorial de CaixaBank en Andalucía Occidental y Extremadura, María Jesús Catalá; el presidente del Patronato Fundación Gota de Leche, Antonio Millán Jiménez; la vicepresidenta de la Fundación sevillana, Concepción Yoldi García; y el expresidente de la Fundación, Manuel Sobrino.

Con esta renovación, la Fundación “la Caixa” aportará 80.000 euros para el Proyecto Crianza, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de niñas y niños de Andalucía Occidental (Cádiz, Huelva, Córdoba y Sevilla) en riesgo pediátrico-social en el primer año de vida, favoreciendo una crianza adecuada y mejorando también el entorno familiar. Según explican desde la entidad, “el proyecto quiere garantizar el suministro a estas familias de fórmulas lácteas de inicio y continuación para proporcionar a los lactantes todos los nutrientes necesarios en los primeros meses de vida”.

María Jesús Catalá, Antonio Millán, y Concha Yoldi, hoy en la firma de la renovación del convenio de colaboración FOTO: La Razón

Las madres que quieran formar parte del programa “tienen que acreditar esa situación de falta de recursos económicos y aportar la prescripción médica del pediatra que señale que el bebé debe tomar leche de fórmula”, explica una trabajadora social del centro.

Una vez dentro del programa, los niños de 0 a 6 meses reciben un par de latas cada 15 días y, a partir de seis meses, una unidad, ya que “la alimentación se complementa con la introducción de frutas y verduras”. No obstante, la trabajadora social destaca que el Proyecto Crianza no solo es un programa de alimentación, sino que “ayudamos a que las madres no abandonen su desarrollo emocional y profesional” a través del acompañamiento de la Fundación en la búsqueda de guarderías, ofertas de trabajo y en la solución de trámites burocráticos.

Por otro lado, desde la ONG andaluza insisten en que la ayuda que ofrecen a las familias, que “va más allá de la alimentación de los bebés”, se ve recompensada con historias de éxito en la que las madres consiguen salir adelante, encontrar un trabajo y cuidar de sus hijos. Asimismo, la Fundación hace hincapié en que esta labor “no sería posible” sin la ayuda de voluntarios, donantes y entidades como Fundación “la Caixa”.

Fundación Gota de Leche ayuda a niños en situación de riesgo pediátrico-social de Andalucía y países en vías de desarrollo. Tiene por objetivo promover acciones que favorezcan el reconocimiento y la aplicación de lo establecido en la “Convención de los Derechos del Niño”. Así las cosas, además del Proyecto Crianza, la ONG lleva a cabo otros programas destinados a mejorar la salud mental de pequeños y adolescentes andaluces en riesgo de exclusión con el fin de que adquieran las herramientas necesarias para afrontar su futuro.