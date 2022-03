Planes en familia para celebrar el Día del Padre en Andalucía

A solo una semana del estreno de la primavera, la borrasca Celia ha teñido de naranja ciudades como Almería, Granada o Jaén, y la lluvia cae de manera intermitente desde hace varios días en Córdoba o Sevilla. La previsión del tiempo amenaza lluvia para parte de Andalucía, un inconveniente que no tiene por qué arruinar los planes para pasar un día en familia este sábado como la mejor manera de celebrar el Día del Padre.

Una señora observa la 'Santa María Magdalena de Pazzi' de Alonso Cano en el Museo de Bellas Artes, presentado esta semana FOTO: Joaquin Corchero Europa Press

A cubierto: cultura, ciencia y gastronomía

Este marzo lluvioso está aliviando en parte la sequía y eso no es impedimento para disfrutar de la paternidad celebrándolo con los hijos. Al caer en sábado, será más fácil reunir a todos la familia para comer fuera en un bar o hacer un picnic en un parque urbano, ir al cine o una visita cultural, opciones asequibles y divertidas. El Museo de Bellas Artes de Sevilla facilita material para realizar un recorrido con niños que haga más ameno su acercamiento al arte en la segunda pinacoteca más grande de España, después del Museo del Prado de Madrid.

En Málaga, el Museo Thyssen o el Picasso son siempre una apuesta segura; como también lo es concertar una visita guiada para descubrir el municipio propio desde otra perspectiva. El Parque de las Ciencias de Granada es otra excursión memorable para pequeños y grandes, donde podrán experimentar y aprender sobre ciencia al mismo tiempo. Tiene una exposición permanente sobre temas universales de la ciencia y su estrella, el Planetario, la mejor manera de acercarse a los secretos del Universo. Otra forma de visitar Cádiz es hacerlo a través de la cámara oscura de la Torre Tavira, situada junto al mercado de abastos de la capital.

Vista de un cartel en la playa del Parque Nacional de Doñana-Matalacañas en Huelva FOTO: J.J.Guillen EFE

Al aire libre

Para quienes vivan en Huelva, o cerca, explorar Doñana es una buena alternativa: a pie para observar sus fauna y flora o pasear por el Parque Dunar montados en camello, una aventura singular que ofrece la empresa Aires Africanos, aunque exige un grupo mínimo. Estos paseos también pueden hacerse en Pechina (Almería), a solo veinte minutos de la capital. Llevarse el almuerzo y comer al aire libre permitirá no disparar el presupuesto. La sierra de Cazorla (Jaén) es otro de los tesoros naturales de Andalucía. Sus más de 214.000 hectáreas lo convierten en el mayor espacio protegido de España y el segundo de Europa y descubrir sus rincones es una buena excusa para estrechar lazos familiares.

Un grupo de visitantes haciendo senderismo en el Parque Natural de Cazorla (Jaén) FOTO: AYUNTAMIENTO DE CAZORLA AYUNTAMIENTO DE CAZORLA

Lo importante de los días especiales es pasarlo con las personas cercanas: las rutas de senderismo posibilitan relacionarse fuera del ámbito habitual, especialmente a quienes viven en ciudades. Andalucía ofrece muchas opciones, con diferentes dificultades según la edad de las niñas y niños, que pueden hacerse a pie o en bicicleta. La senda litoral recorre 14 municipios costeros de Málaga a lo largo de 200 kilómetros, permitiendo empezarla y terminarla en cualquier punto. Es una manera diferente de pasear junto al mar.

La torre y la cúpula del Observatorio del Parque de las Ciencias de Granada iluminadas de noche FOTO: PARQUE DE LAS CIENCIAS/FERMÍN RODRÍGUEZ PARQUE DE LAS CIENCIAS/FERMÍN RO

En casa

La pandemia de la Covid-19 todavía no ha remitido totalmente y muchas familias prefieren pasar el tiempo de ocio en casa. Programar un día de juegos de mesa, preparar la comida todos juntos y pasar la tarde viendo una película o una serie puede ser el mejor plan para el Día del Padre, siempre que no se convierta en un plan pensado solo para los niños. Por eso, es el mejor día para volver a ver -o ver por primera vez- clásicos como ET, Regreso al futuro, Karate Kid o comedias más actuales del cine español como La gran familia española, la taquillera Ocho apellidos vascos o, si los hijos son ya adolescentes, la desternillante Papá o Mamá.