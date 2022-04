Rocío Ruiz apuesta por consultar a las bases una coalición de PP y Cs en Andalucía

La consejera andaluza de Igualdad, Rocío Ruiz, afronta los últimos meses de gobierno satisfecha por el trabajo hecho a pesar de la pandemia y por haber sido “dique de contención” a Vox en un área clave como la suya, a la vez que hace autocrítica de Cs y apuesta por consultar a las bases una posible coalición con el PP.

En una entrevista concedida a EFE, con las elecciones posiblemente en junio, Ruiz evita entrar en asuntos orgánicos del partido naranja al que representa, de lo que se alejó “porque ya tenía suficiente con una Consejería de la complejidad” de la suya, pero sí tiene claro que a la hora de decidir sobre si concurrir o no junto al PP en las elecciones se debería abrir una consulta a las bases y afiliados.

Considera que la Ejecutiva nacional de Ciudadanos deberá basar su decisión “en datos, en necesidad y utilidad, pero siempre atendiendo a las bases”.

Ruiz ha asegurado que le gustaría repetir el mismo gobierno de PP y Cs, que ha sido “un éxito”, al contrario de lo ocurrido en otras comunidades, y no se plantea ahora posibilidades como las de formar parte como independiente de un ejecutivo del PP con Juanma Moreno.

Ha garantizado que el presidente le ha dado “libertad absoluta y un apoyo total” durante estos tres años y medio para hacer las políticas de igualdad, “que eran complicadas con Vox delante”, y para todas las políticas sociales, por lo que se ha sentido muy cómoda.

Lo que tiene claro es que nunca sería consejera en un gobierno de coalición con Vox, “bajo ningún concepto”, algo que esa formación tampoco iba a permitir, ya que ella ha sido uno de sus principales objetivos. Han pedido su dimisión una decena de veces estos años.

Su nombre sonó fuerte como alternativa al líder de Cs, Juan Marín, pero la consejera no dio el paso. “No es que no que no me atreva, siempre estoy dispuesta a lo que necesite el proyecto”, como ya ocurrió con la decisión de ir en las listas por Huelva y después ser consejera, pero nunca ha querido “crear división” ni enfrentarse a “nadie”.

Ruiz, docente y directora de IES, sabe que la política es sólo “una etapa” de su vida y no tiene “problema” con eso: “Si mi proyecto me necesitaba como candidata, estaba como candidata, si cambian de opinión y no me necesitan y ven otro enfoque, soy absolutamente leal”.

“Lo que no voy a crear nunca es división ni me voy a enfrentar a nadie, hay que actuar siempre con la lealtad y por eso tomé esa decisión”, ha añadido.

Ahora mismo, ha asegurado que no sabe nada de las listas de las elecciones (que encabezó en 2018 por Huelva), y cuando se planteen tendrá que ver lo que le proponen.

Ha defendido el “gran trabajo” que los consejeros de Ciudadanos han hecho en el gobierno andaluz, aunque según las encuestas casi todo el rédito electoral lo monopoliza el PP, algo que achaca en gran parte a que el proyecto era nuevo, sin una estructura territorial establecida, y era difícil competir por ese espacio ante la “maquinaria” popular.

Ha considerado que en Ciudadanos deben “hacer autocrítica” porque se han cometido “errores”, como rechazar formar gobierno en España con Pedro Sánchez, lo que entiende que hizo que perdieran parte de su posición como partido “útil” para evitar a los extremos.

“Si estuviéramos fuertes, como tendríamos que haber estado, hoy no se plantearía bajo ningún concepto el temor que tienen muchísimos andaluces, y yo la primera, de que Vox llegara a un gobierno”, añade.

Ruiz ha opinado que se debería haber hecho una “autocrítica potente” y tomar mejores estrategias de comunicación para que los ciudadanos conocieran “el gran trabajo” hecho por Cs y entendieran “la necesidad, la utilidad y lo imprescindible de este proyecto en Andalucía”.

Ahora, con Vox situado en todas las encuestas como previsible socio del PP, Ruiz teme que se desande parte del camino, porque suponen “un peligro inminente de vulneración de derechos humanos cada día”, algo que “no quiere” para Andalucía y está “completamente segura” de que el PP tampoco, por lo que harán “todo lo posible para que no lleguen”.

Sobre el adelanto electoral, no quiere criticar a Moreno “desde la barrera” ante la difícil decisión que debe tomar y entiende “los pros y los contras” de cada decisión, que cree que será “la mejor”.

A pesar de que el fin de la legislatura dejará en el tintero el desarrollo de muchos asuntos ya en marcha, Ruiz considera que se ha hecho un trabajo digno, con tres años y medio que para ella han sido “un regalo” de servicio público donde no se ha movido “ni un milímetro” de sus valores y convicciones.

“Lo que ha dicho Vox no ha traspasado absolutamente nada ni ha influenciado nada las políticas de igualdad de este gobierno, porque yo lo he defendido a capa y espada”, ha resaltado la consejera.

Ha destacado que no se ha dado “ningún paso atrás, todos adelante” en igualdad o en la lucha contra la violencia machista, desterrando discursos ideológicos “muy antiguos”; se han aprobado nuevos programas en beneficio del colectivo LGTBI; se han dado grandes pasos en servicios sociales, por ejemplo con la historia social única; o en dependencia, con la reducción a la mitad de las listas de espera.

Su objetivo es seguir, porque necesita “más tiempo”, pero si el futuro incierto de Ciudadanos no lo permite, volverá a su instituto si es necesario. “No pasa nada, esa es mi otra gran vocación”, ha recordado.