El fuego entra en campaña: Espadas denuncia que la Junta obvia la prevención de los incendios

El secretario general del PSOE-A y candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, ha criticado la gestión del Gobierno andaluz sobre los incendios forestales ya que se centra centra en la extinción de los fuegos y “carece por completo” de actuaciones de prevención como la limpieza de bosques en invierno. Espadas, de ruta electoral por Almería en el séptimo día de campaña, ha suspendido por unas horas esta actividad y va camino de Málaga, donde un total de 946 efectivos trabajarán durante la jornada de este jueves en las labores de extinción, seguridad y coordinación en el incendio forestal de Pujerra (Málaga), declarado en el Paraje de la Resinera y que afecta a los municipios de Pujerra, Júzcar y Benahavís.

El candidato ha lamentado que el primer gran incendio del verano ha cogido al Gobierno andaluz de PP y Cs “sin los deberes hechos”, y ha recordado que hace más de un mes en una rueda de prensa denunció que la ejecución del presupuesto de la Junta en material forestal es “muy bajo” al no alcanzar en el 2021 ni el 40 por ciento.

“Era evidente que íbamos a tener un verano complicado. Si no ha actuado en invierno en los montes los problemas de incendios aparecen en el verano. La convocatoria de ayudas de la Junta para hacer esta labores en Diputación de Málaga se ha hecho tarde”, ha censurado.

A esto ha sumado las quejas de los dispositivos del Infoca por la “falta” de capacidad y previsión y ha denunciado que el modelo de extinción de incendios de Moreno es “no gastar ni un euro” en política de prevención de incendios forestales.

“Esto no nos lo podemos permitir. Con el actual modelo la prevención no se hace porque no hay personal y después vienen los problemas, cuando el Infoca ha sido siempre un referente en Andalucía”, ha esgrimido.