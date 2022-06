El PACMA, a por el 3 % para entrar en el Parlamento andaluz y defender a los animales

El Partido Animalista contra el Maltrato Animal (PACMA) afronta las elecciones andaluzas con la aspiración de llegar a ese 3 % de los votos que le permitirían entrar en el Parlamento autonómico y defender allí que se dejen de utilizar los animales en cualquier tipo de festejo. En una entrevista con EFE, la candidata a la presidencia del PACMA a la presidencia de la Junta y abogada especializada en Derecho Animal, Cristina García, insiste en que su objetivo es “hacer historia” y estar en las instituciones porque “la situación de los animales en Andalucía es dramática y solo nosotros los vamos a defender, ningún otro partido lleva propuestas relativas a los animales y si las llevan es para empeorar su situación”.

En las últimas elecciones andaluzas del año 2018, el PACMA fue el partido extraparlamentario que más votos consiguió, casi 70.000, y llegó al 1,93 por ciento. La formación afronta con “grandes expectativas” la cita del 19J. “Algunas encuestas nos dan el 2,3 % y 2,6 %. Sabemos que por la ley electoral hay que superar el 3 % para entrar en el reparto pero esperamos superarlo y con creces”, ha señalado García. Ha lamentado la poca visibilidad de los partidos extraparlamentarios porque no les escuchan y les siguen “silenciando”, con lo cual se encuentran en un “círculo vicioso” en el que se les otorga espacio en los medios en proporción al número de votos por lo que pero si no se les concede “el suficiente espacio” no van a conseguir aumentar el número de votos.

El partido animalista ha denunciado reiteradamente la participación de los animales en festejos andaluces como la Feria de Abril o la romería de El Rocío: “Nuestro principal objetivo es que se dejen de utilizar y explotar animales en cualquier tipo de festejo, pero mientras llega, que haya control, que haya sanciones cuando ocurran muertes de animales”, dice García. Respecto a la prohibición de las corridas de toros, la candidata ha manifestado que son conscientes de su dificultad y de que “es complicado porque hay una ley que las declara como patrimonio cultural, los municipios tienen que buscar triquiñuelas para que no se celebren esas corridas, convirtiendo las plazas de toros en centros comerciales, por ejemplo”.

”Nuestra aspiración es que no se fomenten. El PP lleva en su programa que hasta las plazas de toros se declaran patrimonio cultural, con lo que no se podrán reformar para destinarlas a otros fines”, recuerda García, que añade que habría muchas medidas que dificultarían la tauromaquia para que dejara de ser rentable, “el publico ya no es suficiente y si no fuera por las ayudas públicas se habría reducido el número de festejos taurinos”. En su programa electoral, el PACMA propone una nueva Ley de Bienestar y Protección de los Animales para Andalucía que sustituya a la vigente, que tiene ya veinte años: “creemos que la sociedad está mucho más concienciada de lo que esa ley abarca”, ha explicado la representante de PACMA.

Respecto a su anuncio electoral, que ha generado muchos comentarios por su mensaje “Andalucía está secuestrada” y sus imágenes impactantes, la candidata ha declarado que simplemente refleja la sensación del partido animalista con respecto a las medidas que ha tomado el Gobierno andaluz y que “protegen sobremanera la caza y la tauromaquia”, que a su juicio “no representan la cultura andaluza”. Cristina García ha expuesto que el peor escenario para los derechos de los animales sería que “gobernase de nuevo la derecha y aún peor, que entre la extrema derecha a formar parte del gobierno de Andalucía”.