La Junta acusa a la ministra Montero de mentir y ve “otros motivos” en el no del Gobierno al rescate de Abengoa

El portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha acusado este miércoles a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de “mentir” cuando dice que la Junta podría haber salvado a Abengoa. También ha insinuado que existe una decisión política con “otros motivos” detrás de la decisión del Ejecutivo central de no rescatar a la empresa.

Bendodo ha asegurado en una rueda de prensa que la Junta ha hecho “todo lo que estaba en su mano” pero no tiene herramientas para dar ayudas directas a empresas, algo que sí tiene la SEPI, pero a pesar de los informes favorables de dos consultoras se decidió no hacerlo. “No han querido y desde el Gobierno de España tienen que explicar por qué, teniendo la SEPI informes internos favorables, han decidido políticamente no darla”, ha indicado Bendodo.

Además, ha puesto en duda los criterios para rescatar a empresas de otras comunidades y no hacerlo con la andaluza Abengoa haciendo “oídos sordos” a esos informes. “Aquí las explicaciones las tiene que dar el Gobierno de España”, ha reiterado.

Bendodo cree que no se han querido dar las ayudas a Abengoa “por otros motivos”, por lo que ha emplazado a la ministra a explicarlo, ya que es “muy grave” que no se hayan seguido los informes internos. “Es muy grave que encargues unos informes, que sean favorables y que no concedas las ayudas”, ha criticado Bendodo, quien ha insistido en que “hay que dar muchas explicaciones” y ha denunciado que no se intente “desviar la atención” a otras administraciones.

El Gobierno andaluz está “sorprendidísimo” porque el Estado, a pesar de tener las herramientas “avaladas por informes internos”, no lo ha hecho. “Estamos ansiosos por escuchar las explicaciones”, ha sentenciado.