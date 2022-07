Jesús Aguirre: «Sabía que la Consejería de Salud iba a ser difícil, pero no tanto»

Su buena gestión al frente de la sanidad pública andaluza le ha llevado a convertirse en la segunda autoridad de la comunidad autónoma. Jesús Aguirre asume la Presidencia del Parlamento andaluz con ilusión, sabedor de que cualquier reto no es comparable a hacer frente a una pandemia como la del coronavirus.

El lunes se reunió con los grupos políticos para proponer a Juanma Moreno como presidente de la Junta. ¿Qué predisposición encontró?

Tuvimos unas conversaciones muy cordiales. Los portavoces me manifestaron peticiones específicas, que las iré valorando. Hubo empatía.

Deja una de las consejerías con más peso en cuanto a la gestión y pasa a un cargo muy institucional. ¿Cómo lo afronta?

El cargo de presidente del Parlamento tiene mucho de gestión. No se puede imaginar el día de gestión que llevo hoy... La labor en el Ejecutivo ha sido muy dura porque hemos tenido una serie de problemas que esperemos que no se vuelvan a repetir en el ámbito de la sanidad, como la listeria, el virus del Nilo o la terrible pandemia de coronavirus. Sabía que la Consejería de Salud y Familias iba a ser difícil, pero no tanto. Yo ya tenía preparada la estructura de cara a los próximos años por si el presidente seguía contando conmigo como consejero. Es ilusionante que haya pensado en mí para ser presidente de la Cámara. Estoy leyéndome el reglamento del Parlamento y subrayando el Estatuto de Autonomía. Con la edad que tengo creía que iba a desaprender, pero qué va. Estoy entusiasmado. Gestionar el Parlamento tiene mucho de saber estar, de saber dar a cada uno su sitio, negociar, tener empatía con todos e intentar resolver los problemas. El legislativo no puede ser un lastre ni un problema, tiene que aportar soluciones.

¿Considera este cargo un premio a su gestión? ¿Le hubiera gustado seguir al frente de la Consejería de Salud?

Cualquier decisión que toma Juanma Moreno lo hace de una manera muy mesurada y bien pensada. Para mí ser presidente del Parlamento es una gran responsabilidad. Lo era ser consejero y también liderar esta Cámara, que tantas y buenas cosas puede hacer en beneficio de todos los andaluces. Es un nuevo reto, un cambio de chip.

¿Qué le quedó por hacer en su anterior responsabilidad?

Muchas cosas, y cuantas más haces más eres consciente de todo lo que te falta por hacer. Por ejemplo, desde el punto de vista del personal sanitario, estabilidad... Siempre todo es mejorable. Esa autocrítica es lo que hace que sea tan dinámico a la hora de tomar medidas. Desde el punto de vista legislativo, quedó pendiente la Ley de Atención Temprana. Espero que sea de las primera que vengan al Parlamento. También las modificaciones de la Ley de Salud Pública, la de reordenación farmacéutica o la creación del Instituto de Salud de Andalucía. El nuevo consejero va a ser una persona muy cualificada para dirigir esa gran consejería.

En su discurso tras la constitución del Parlamento apeló al diálogo y a ser parte de la solución y no del problema. Se avecina una nueva crisis y dentro de un año hay elecciones municipales. ¿Cómo va a capear la crispación?

Los tiempos van a ser complicados. Ahora, ¿a mí me habla de tiempos difíciles con los tres años y medio que llevamos a nivel de Consejería de Salud? Sé que desde el punto de vista económico, según la proyección de las cifras, van a ser tiempos difíciles. Andalucía saldrá reforzada. Habrá que estar al lado de los andaluces. No creo que la crispación beneficie a la imagen del Parlamento.

¿Va a poner de su parte para que el PP no aplique el rodillo parlamentario con su mayoría absoluta?

En todas las reuniones que llevo los puntos se han sacado adelante por asentimiento. Todo lo que esté pactado entre los portavoces será ratificado por este presidente. Ofrezco mano tendida. Estamos en el templo del diálogo y del consenso. Sé que hay disparidad de criterios en el abordaje político de muchos temas, pero siempre puede haber acercamiento.

La cesión por parte del PP de un puesto de la Mesa a Vox, ¿augura futuros pactos entre ambas formaciones?

Según el reglamento, cualquier grupo parlamentario puede tener un puesto en la Mesa. El número de diputados que tiene Vox es lo suficientemente alto como para tener un cargo de responsabilidad. Se pactó darle una vicepresidencia, al igual que se ha acordado que en la Mesa esté Por Andalucía con voz pero sin voto. Es una prueba importante de que este Gobierno apuesta por el consenso.

El Parlamento sigue siendo una institución muy desconocida por los andaluces. ¿Cómo la va a acercar a la ciudadanía?

Se desconoce la importancia que tiene y lo que puede suponer de positivo para la vida de los andaluces. Hay que abrir el Parlamento a la calle. Vamos a intentar tener reuniones de la Mesa y la Junta de Portavoces por provincias. Hay que salir de este Hospital de las Cinco Llagas.