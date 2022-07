Nieto reconoce el “disenso honesto” de Moreno pero no le exime de críticas

Con un tono muy moderado durante toda su intervención -solo con una subida de voz en la parte final de su discurso-, la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha reconocido al candidato a ser reelegido como presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que le gusta como ha afrontado esta mayoría absoluta, “pasando del rodillo al diálogo” y, aunque reconoce que tienen diversos pareceres a la hora de afrontar los problemas, recupera una idea sobre la esencia de la democracia misma: “el disenso honesto”.

Tras la intervención de la portavoz de Adelante Andalucía y miembro del Grupo Mixto, Teresa Rodríguez, en la segunda sesión del debate de investidura, Nieto le ha asegurado que “nos va a tener en este ejercicio”; al tiempo que le reprochaba que cuando hablaba de voto prestado, quizás tiene que ver en parte a esa “línea de continuidad de sus políticas con la etapa anterior del PSOE”.

En un tono conciliador, la portavoz le ha recordado a Moreno que ayer cerraba su discurso hablando de la Andalucía que sueña, pero le advertía que “cuando nos despertamos, la realidad es bien distinta”, como es el caso de las familias que lo están pasando muy mal por la inflación y las consecuencias de la guerra de Ucrania; así como por la creciente pobreza que existe en Andalucía, un asunto que, a su juicio, debería haber hecho “una referencia reposada”.

Así, le ha pedido tomar medidas al respecto de esta situación y le ha dicho que le “sorprende” que eluda hablar de un tema tan importante que afecta al 38% de los andaluces “que pasan fatiga”; mientras que 1 de cada 10 niños están en pobreza severa, a pesar de que son el futuro.

En su réplica, Juanma Moreno ha elogiado a la portavoz por llevar asuntos tan interesantes a la Cámara y que los trate “de forma moderada y serena”. Asimismo, le ha dicho que no tiene ningún problema en hablar sobre inflación, al tiempo que le ha avanzado que “subir los impuestos no es el camino más honesto e idóneo”.

Respecto a la pobreza, ha dicho que ya habló de “sociedad vulnerable” y que en una hora y media ya no podía hablar de más temas, a lo que Nieto le ha criticado que sea “frívolo” con la pobreza infantil, “un problema muy serio y no vamos a hacer demagogia, pero si le ponemos la cara de nuestros hijos, igual encontramos el hueco”, ha aseverado. Moreno ha detallado los 143 millones de euros que han destinado en un programa y la subida del 13,7% de ayudas que han dado a las familias, aunque reconoce que esto es un problema estructural, no coyuntural.

Una sanidad pública mejorable

Con respecto a la sanidad, la portavoz de Por Andalucía ha señalado que “la sanidad pública en Andalucía se mide en el aseguramiento del sustento privado”, un asunto que ha ligado a algunas personas que creen que padecen enfermedades y que, como no tienen cita con sus médicos, apuestan por seguros privados. No obstante, ha reconocido las iniciativas que quiere impulsar sobre el cribado del cáncer de colon o mama.

Moreno le ha replicado que la sanidad “es un debate muy recurrente” pero piden que sean “rigurosos” y, aceptando que “la situación de la sanidad publica es mejorable y hay lagunas importantes por resolver”, ha insistido en que han hecho “una apuesta clara y contundentes” en esta materia.

Ha considerado que lo primero que necesita la sanidad es organización, planificación y rigor para ser eficientes en la gestión y, lo segundo, más recursos. Así, ha detallado toda la inversión hecha en este asunto y ha recordado que la sanidad supone el 7% del PIB de la comunidad, pero que deben “priorizar el gasto público y el diálogo con los profesionales para mejorar”.

En su réplica, Nieto le ha dicho que “aunque están bien invertidas” muchas de las partidas en sanidad, “no cuenta con los fondos extraordinarios que ha recibido de Bruselas”, algo que no ve “muy riguroso” y “honesto”, como el hecho de que diga que no puede tener a más profesionales sanitarios pero triplique a estos en el concierto de Hospitales Pascual, algo que ha respondido Moreno con detalles del anterior concierto del PSOE y de su partido y le pide que “hable con propiedad”. Sobre los fondos covid, le ha asegurado que “no representan ni el 15% de todo lo que hemos invertido”.

Bajada de ratios, FP y financiación universitaria

En el ámbito educativo, la portavoz de Por Andalucía ha lamentado que las ratios no sean más bajas a pesar del descenso de la natalidad y le ha pedido que haya centros de capacitación de FP en las comarcas; así como que estos centros se desliguen de los bachilleratos. El líder popular ha asegurado que “nunca hemos tenido ratios tan bajas desde que tenemos competencias en materia de educación” y ha puesto en valor la formación en FP, que da empleo a más del 70% de los alumnos. Asimismo, ha enumerado las diferentes medidas y recursos puestos en marcha.

Ha hecho también referencia a la inspección educativa y le ha preguntado por el modelo de financiación universitario, del que Moreno ha asegurado que está “compartido por todos los rectores” y que es “un modelo vivo que se puede reprogramar”, a lo que ella responde que más bien “está asumido” y que debe revisarlo para el futuro. Ponen como ejemplo a la Universidad de Jaén, a la que Moreno ha elogiado por conseguir grandes logros a nivel internacional.

Sobre contratación pública, el grupo Por Andalucía ha avanzado que van a llevar al Parlamento andaluz una PNL sobre esta materia y ha criticado que se compren epis en China en vez de comprarlo en la región, lo que “debilita el músculo empresarial andaluz”. Al respecto Moreno le ha respondido que ahora se compran muchos más epis en Andalucía que antes, pero que depende del precio y la calidad de concursos públicos; si bien Nieto le ha recordado que “hay un margen de mejora y nuestro Estatuto de Autonomía permite incluir uno criterios a la contratación para que se fomente el consumo de proximidad”.

En cuanto al sector cultural, la portavoz le ha reprochado que no lo haya mencionado, a pesar de “haberlo pasado tan mal y ser un músculo tan importante”, a lo que Moreno le ha dicho que abordó esta materia y habló de “las 25.000 empresas que tenemos y que hemos ayudado mucho”.

Problema con la vivienda turística

En vivienda, Nieto le ha afeado que hable del bono joven como si fuese suyo cuando es del Estado y cree que podría haber imprimido la misma celeridad que otras comunidades y que estaría bien el compromiso de aplicar la Ley de Vivienda. Asimismo, ha señalado que hay un gran problema con la vivienda turística y ha apostado por la “diversificación productiva”. A esto, el popular le ha recordado todo lo que han hecho en este asunto y ha afeado que el Gobierno central lleve el bono joven de forma unilateral.

En el ámbito de la Igualad, Inmaculada Nieto le ha pedido que elimine inmediatamente el teléfono de vivienda intrafamiliar, “no necesita hacer juegos florales”, y que promueva un pacto andaluz contra la violencia de género, “algo que confirmaría el compromiso que usted decía ayer”, ha sostenido. También ha hablado de la ley de la cadena parlamentaria, que ha relacionado con la falta de inspectores, y de la PAC. Asimismo, le ha pedido que haga una nueva Ley de Memoria Democrática y que Queipo de Llamo salga de la Macarena.

Al final de su intervención, la portavoz ha subido el tono y le ha recordado al presidente en funciones que hay tres temas que “nos preocupan especialmente” y que los ha dejado para el final: fondos europeos, financiación autonómica y fiscalidad. Sobre ello, le ha instado a poner de acuerdo a los distintos presidentes del PP para que no haya “un sudoku y una fractura de 17 modelos que bloquea cualquier posibilidad de acuerdos”, a que el líder popular le ha respondido que en cuyo caso esa responsabilidad le corresponde a Sánchez.

En términos de fiscalidad, la portavoz de Por Andalucía ha asegurado que “no voy a renunciar a tener este debate con usted y estoy segura de que daré con la tecla para que salga usted a la modernidad, al tratamiento de la fiscalidad como justicia social”.

La fórmula para los fondos europeos

En este asunto, “la mejor fórmula para los fondos europeos es que haya transparencia y descentralizada”, ha asegurado Moreno, al tiempo que ha pedido fijarnos el modelo alemán. Ha preguntado “por qué no podemos participar y por qué los fondos nos vienen ya dados”, algo que “no es bueno para la ejecución y transparencia de los fondos”.

Asimismo, Moreno le ha dicho a Nieto que “estamos de acuerdo de que necesitamos un nuevo modelo de financiación autonómica” y sobre su discurso del dumping fiscal le parece “involucionista” que le diga que renuncie a la autonomía de Andalucía, lo que no hará “bajo ningún concepto”, se lo diga quien se lo diga.

En general, la portavoz de Por Andalucía le ha reprochado que tenga un tono como si estuviera en el Debate de la Nación y le ha dicho a Moreno que tiene “competencias exclusivas por explorar y recursos que no ha movilizado”. Al respecto, el candidato a la reelección ha considerado necesario “saber de donde venimos para saber hacia donde vamos” y cree que “hay que reconocer las cosas cuando se hacen razonablemente bien”; si bien, “a pesar de las controversias, podemos conseguir acuerdos robustos” y, aunque no cuenten con su apoyo parlamentario, espera contar con sus propuestas y su respeto.