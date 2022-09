Susana Díaz: senadora, tertuliana y ahora también creadora de podcasts

“Ahora vivo la política más a pie de calle”, señala la ex presidenta andaluza Susana Díaz como uno de los motivos para aventurarse a lanzar podcast. Díaz ahora es senadora y también viene participando en tertulias políticas. Recientemente se ha mostrado a favor del indulto a su antecesor, José Antonio Griñán, por la condena de los ERE. Díaz también alude a la comunicación “sin intermediarios”. Recientemente, su sucesor en la dirección del PSOE andaluz, Juan Espadas, le señaló que él deja las críticas para el ámbito interno.

“Aunque el verano para mi ha sido diferente, muy intenso, en el ámbito familiar porque algunas personas que necesitaban más que nunca en mi entorno no pasando su mejor momento pero también intenso porque he podido disfrutar de mi pequeño como hacía años, cada minuto cada instante cada momento tenía el cuello dentro y fuera del agua, en el sofá queriendo aprovechar cada instante, el verano así distinto me permitió pensar y reflexionar y tener ganas de compartir cómo veo desde el propia experiencia personal mi día a día y al mismo tiempo cómo creo que se pueden cambiar en el ámbito de las instituciones de lo público”, señala Susana Díaz en su arranque.

La ex presidenta andaluza alude a la vuelta al cole o que ahora está más a pie de calle porque al tener otras responsabilidades la gente es más franca con ella. “La gente ya no tiene la salvaguarda de que tienes una responsabilidad mayor y te cuentan las cosas con mucha más franqueza y soltura así que voy a aprovechar en este tiempo que se abre en el otoño este canal para que vayamos compartiendo esa vivencia y aportar pequeño el grano de arena menos como yo veo las cosas en un momento muy difícil y complicado por todo lo que está pasando de lo que está sucediendo”, comenta.