«Igual que nos duchamos a diario, necesitamos higiene mental y emocional»

Rut Nieves regresa con su nuevo libro «Recupera tu poder», un viaje pare reconectar con nuestro cuerpo y nuestro instinto. Desde su primera obra, ha conquistado a más de 500.000 lectores.

¿Qué nos aporta este libro?

Nos ayuda a recordar cuáles son nuestros derechos y nuestras verdaderas capacidades, a poner orden en nuestra vida y saber cuáles son realmente nuestras responsabilidades y cuáles son las de los demás. Dónde empieza y dónde termina mi libertad. Cuando ponemos orden, es más fácil respetarnos.

No es casualidad que llegue tras la pandemia...

A veces cargamos con responsabilidades y miedos ajenos. Nos olvidamos de nuestra felicidad, nuestra paz y nuestro bienestar. Durante el confinamiento parecía que habíamos vivido una guerra y quería escribir un libro que ayudara a las personas a poder liberarse emocionalmente de todo lo que supuso.

Usted dejó la arquitectura para dedicarse a otra forma de construir, en este caso, a personas.

La arquitectura para mí ha sido una preparación para lo que ahora hago. Esto para mí es más fácil porque me gusta más. Siento que estoy en sintonía con lo que he venido a hacer.

¿Rut Nieves se aplica en todo momento sus propias recetas?

Vivo gracias a que me aplico mis recetas; si no, creo que ya me habría ido, no estaría aquí. Cada vez soy feliz más momentos al día. Cuando me siento mal, me doy un espacio y un tiempo para respirar, sentir y liberarlo. Y puedo volver a sintonizar con la felicidad. Lo que transmito en el libro es lo que a mí me funciona y practico. Los momentos difíciles cada vez me duran menos porque tengo más herramientas.

Hoy lo difícil es ponerse a leer en un mundo hecho a golpe de tuit.

He escrito este libro para que sea una guía de consulta cuando tengamos una necesidad concreta. El sistema está montando para que seamos dependientes de los demás y para que vivamos desempoderados. Quien quiera recuperar su poder, lo primero que tiene que hacer es adueñarse de su tiempo y de su atención para poder elegir, y que no decidan ni las redes, ni el sistema ni los amigos o la familia. Si quiero tomar las riendas de mi vida tengo que adueñarme de mi atención y vivir consciente el ahora.

¿Tenemos un problema con los más jóvenes?

Los hijos aprenden lo que ven de los padres. En el momento en que los adultos nos adueñemos de nuestra atención y aprendamos a vivir con conciencia, los hijos lo aprenderán. Recomiendo empezar por dedicarnos un tiempo al día e ir aumentándolo. Igual que nos damos una ducha diaria,necesitamos un rato para la higiene mental y emocional.

Al leer un libro de autoayuda siempre se piensa que todo es cuestión de sentido común...

El problema es que no lo practicamos. Los libros nos ayudan a recordar y tomar conciencia de lo que ya sabemos intuitivamente. Lo más poderoso que podemos hacer es practicar cada día.

¿Cómo podemos escapar de los odiadores profesionales?

Desde un punto metafísico. Si retiro las críticas de mi vida y empiezo a hablarme con amor, voy a dejar de atraer críticas. Si respeto a todo el mundo y me respeto a mí, respeto es lo que voy a recibir. Aquí es muy útil la compasión.

¿Qué es el proceso de la resignificación?

El proceso de resignificación nos permite tomar conciencia de qué imagen tengo de mí, del mundo, de la vida, del dinero, del sexo... si esa imagen es tóxica, lo que hago es darle un nuevo significado.

Vivimos en una crisis permanente, eso no ayuda...

Debemos aprender a decidir dónde poner la atención, porque es donde estamos poniendo la energía. No podemos cambiar lo que está sucediendo en el país o el planeta, pero puedo ocuparme de lo que yo puedo hacer en mi mundo. Centrarme en lo que a mí me corresponde.

¿Quién aplica mejor estas técnicas, mujeres u hombres?

Cualquiera. Los dos estamos cualificados para aplicarlas. Dependiendo de la educación que hayamos recibido en nuestras familias nos costará más o menos.

¿Qué recomendaría a los políticos españoles?

Que se relean estos libros y se atiendan a sí mismos. Los políticos son como cualquier otra persona, salvo porque están en el punto de mira y tienen el poder que les hemos dado. El nivel de conciencia refleja el de la mayor parte de la población. Son un reflejo de la sociedad. Recomiendo que se lean estos libros y aprender a quererse y a cuidarse y escucharse y atenderse