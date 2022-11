Moreno y las momias

Por fin alguien se entera de que lo nuestro, lo verdaderamente andaluz, no tiene nada que ver ni con los romanos, ni con los griegos ni con los moros de Al Andalus. A nosotros, lo que de verdad nos impregna el corazón es lo egipcio con esas pirámides, esos escribas, esas paredes llenas de dibujitos que nadie entiende. Y el Nilo, el dios Nilo, inundando y retirando su aguas para dar bienes a sus hijos, mostrando su Gran Poder. Hasta la Semana Santa, con sus pasos incluidos, es una ocurrencia egipcia como saben en Antequera y Jerez. Y en esta efervescencia andaluza del 4-D, de las banderas y el himno, teníamos que estar en el cogollo de la reunión mundial para salvar el Planeta. Allí que se fue Don Juan Manuel, con Don Ramón y Don Jorge, a vender y comprar, a negociar feniciamente los activos andaluces de nuestra cartera climática de activos con una agenda que ni el mejor diterio. Todo el santo día de un lado a otro dando la mano, haciéndose fotos y prometiendo bondades. Lo que tiene que hacer, Espadas, lo que tiene que tiene que hacer. Sin embargo, me faltaba algo en esta historia egipcia, y creo que debe ser una buena momia con sus vendas corriendo detrás de alguien con los brazos alargados y gritando «uuuuuuuuuuuuh». No la vi, sería que no quedaban ya o que estaban todas metidas en un museo. Nosotros también tenemos momias, restos polvorientos del pasado a los que si tiras de las vendas ves que solo hay polvo o nada. Hay momias andantes que recuerdan a un pasado corrupto, otras que descansan en sus propios mausoleos disfrutando de su más allá sin pensar en las momias que todavía no han solventado su futuro más inmediato. El futuro andaluz debe pasar por Egipto, esta claro, y entender que en ese ejercicio de una mano arriba y otra detrás, «hacer el egipcio», se sustenta nuestra forma de vida: Trincar por un lado y por el otro.