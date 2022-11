Loles León recibe el Premio Especial de Series de Fical

La actriz Loles León ha recibido este viernes el Premio Especial a Serie de TV en el XXI Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) en una gala en la que la tercera temporada de ‘La Unidad’, grabada en localizaciones de la provincia, se ha alzado con el galardón ‘Fimilng Almería’. El acto celebrado en el Teatro Cervantes de la capital ha servido para conocer, asimismo, los ganadores del Certamen Internacional de Cortometrajes ‘Almería, Tierra de Cine’ al que han concurrido 2.000 obras de cinco continentes, de las que 32, tres de ellas almerienses, han logrado ser finalistas.

Los cortometrajes, germen del festival impulsado por la Diputación Provincial para alentar el talento de los que empiezan y entre los que figuran tres precandidatas a los Premio Goya 2022, han compartido protagonismo con la serie ‘La Unidad’, de Movistar Plus+ y han sido el telón que se ha levantado al final para que una icónica Loles León subiese a las tablas del Cervantes para recibir el homenaje del festival y de los asistentes a la gala. Loles León, emocionada y pizpireta, ha agradecido el premio en el festival almeriense y ha aprovechado su presencia en la capital para evocar cómo formó “parte de su infancia” en la Barceloneta a través de su vecinos de Garrucha y de Adra y en una época en la que se “vivía en la calle y la vecindad era tu familia, tu apoyo”.

Ha recordado también entre risas como Almería hizo posible que fuese “operada por el mejor cirujano traumatólogo del mundo” tras una caída mientras hacía teatro en la capital con Bibiana Fernández en ‘La gran depresión’ o como es almeriense “una de mis amigas más queridas, Maruchi, vidente, pero que no ha sido capaz de decirme que me iban a dar este premio”. Loles León, quien ha remarcado que es “más de dar premios que de recibir” porque su premio, según ha dicho, “es el público”, ha trasladado como supone “aliento” en una profesión “en la que, a veces estás arriba, otras abajo y otras en el medio”.

“Estamos acostumbrados al ‘no’ y cuando nos dicen sí, es como si viéramos el arcoíris y nos entregamos aunque sean dos frases”, ha dicho para, a continuación, bromear con cómo el galardón se sumará el próximo verano a los que ya “sirven para sujetar las puertas de mi casa y que no se cierren”. “Irá a mi balcón”, ha remachado. La actriz ha hecho también un guiño para pedir que la próxima edición de los Premio Goya tenga como escenario la provincia. “Me encantaría, aunque ya me han dicho que es muy caro”, ha afirmado para instar en su versión más “comediante” al presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, a que “vaya haciendo hucha”.

“Hay que ir quitándose un poquito de aquí y rebañando un poquito de allá”, ha asegurado, no sin antes lanzar recado al Ayuntamiento de la capital por “no quererla” y no programar en Almería la obra de teatro con la que lleva llenando teatros dos años. “Ya no me contrates y guardáis el dinero para los Goya”, ha apuntillado arrancando la carcajada del público. Loles León ha destacado, asimismo, la importancia de que se celebren festivales de cine “hasta en los pueblos más pequeños”. “La familia cinematográfica nos sentimos halagados y hay que seguir haciéndolos porque es lo que da sentido al cine; que en tiempos difíciles nos encontremos en las plateas, en las colas del cine y sentados frente a la televisión viendo series españolas”. “Seguimos adelante en esta profesión que sabemos que es difícil, aunque hay que seguir insistiendo, hay que seguir haciendo pelis para que podamos seguir soñando todos y seguir siendo todos protagonistas”, ha concluido.