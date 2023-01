La Fiscalía pide suspender la entrada en prisión de Griñán

Todo parece indicar que finalmente el ex presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, no cumplirá entre rejas los seis años y dos días de prisión de condena por malversación en el mecanismo de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos. Después de que el informe de la médica forense desaconsejara su ingreso en prisión por el cáncer de próstata que padece, hoy el Ministerio Público ha pedido más tiempo para valorar la conveniencia de que el ex mandatario pueda ser tratado en la institución penitenciaria o si, por el contrario, no es lo más aconsejable.

Lo que solicita la Fiscalía Anticorrupción a la forense del Instituto de Medicina Legal de Sevilla (IML) que emitió una primera valoración sobre el estado de salud de Griñán es “un informe más preciso”. Mientras se reciben los nuevos informes, el Ministerio Público apunta que su entrada en prisión “debe suspenderse entretanto”.

En su escrito elevado este pasado miércoles a la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, los fiscales delegados en Sevilla de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada señalan que “a la vista del informe emitido por el Instituto de Medicina Legal de Sevilla de fecha 3 de enero de 2023 conforme al cual, teniendo en cuenta la cercanía del diagnóstico de Griñán y el hecho de que el tratamiento no se ha iniciado, la médico forense, ante la necesidad de hacer un análisis predictivo de la evolución de la enfermedad, concluye ‘la no conveniencia de su ingreso en Centro Penitenciario hasta tanto se confirme la remisión, en su caso, de su Patología Oncológica por los Servicios de Urología y de Oncología Raditerápica’, procede solicitar tales informes que permitan a la forense evacuar un informe más preciso sobre la procedencia de su ingreso en prisión, que deberá suspenderse entretanto”.

Además, avisan de “la necesidad de que, una vez recibida la información solicitada y emitido nuevo informe por el IML, se recabe el informe de los servicios médicos penitenciarios del Centro de Sevilla, tal y como” ya interesaban en su informe de 22 de noviembre de 2022.