Nerja y su cueva se presentan como destino referente de calidad y sostenibilidad

La localidad malagueña de Nerja se ha presentado este miércoles en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) como destino “referente de calidad” y sostenible y junto a la Cueva de Nerja, que ha mostrado su atractivo turístico a través del proyecto de su sala de realidad virtual. El presidente de la Fundación Pública de Servicios Cueva de Nerja, Javier Salas; su vicepresidente y alcalde de Nerja, José Alberto Armijo; la concejala de Turismo de la localidad, Gema García, y el gerente de la fundación, José María Domínguez, han inaugurado en Fitur el expositor en el que los visitantes podrán obtener al mismo tiempo información sobre Nerja y sobre la cavidad.

En la presentación, han señalado que Nerja es “uno de los destinos turísticos por excelencia de nuestro país” y también de los principales a nivel internacional, que aúna clima, playas y montaña, destacando sus sostenibilidad. Así, el Ayuntamiento presenta en esta edición de Fitur diferentes campañas de promoción turística orientadas a la puesta en valor de la localidad “como uno de los destinos turísticos sostenibles más completos de la Costa del Sol”.

En cuanto a la Cueva de Nerja, la sala de realidad virtual permitirá acercar este BIC a los visitantes, mostrando lo que la cavidad guarda en su mayor profundidad. Tecnológicamente van a poder enseñarse todas sus galerías, también las que no se pueden visitar actualmente, y el arte rupestre que alberga. Y en el expositor en Fitur se muestra una demo de lo que será esta nueva sala. Este espacio permitirá la visita simulada a aquellos visitantes que ahora no pueden acceder por motivos de salud y mostrará elementos que no pueden verse en la actualidad, por motivos de conservación y accesibilidad, en concreto, las Galerías Altas y las Galerías Nuevas, no incluidas en el recorrido tradicional y, también, las pinturas rupestres.