Trullo o no trullo

José Antonio (¡¡presente!!) Griñán continúa con su lucha jurídica por evitar el ingreso en prisión, justificada y legítima desde un punto de vista humano, tal vez, pero ciertamente reveladora desde una perspectiva política: he ahí, en toda su miseria, la fibra moral del gobernante que retuerce la normativa para seguir en libertad mientras que media docena de subordinados suyos chupan talego. ¿Cómo calificaríamos al oficial parapetado en la trinchera “porque a campo abierto hace frío” mientras cosen a balazos a sus soldados? Esta cosa pintoresca de la malversación sin ánimo de lucro –cuando toda malversación es, por definición, “sinónimo de lucro”– con la que Oriol Junqueras ha enriquecido al Derecho español con la ayuda de sus chachas monclovitas favorecerá los planes de Griñán, tan escrupuloso con pagarse sus cosas, que se resiste como una pantera a aceptar la hospitalidad de catre y tres comidas diarias con la que el sistema penitenciario, a costa del contribuyente, agasaja a los Vallejo, Martínez Aguayo y demás compañeros mártires. ¡Siempre tan escrupuloso con el dinero público! Y, fuera de bromas, está bien que un señor de respetable edad con cáncer intente eludir por todos los medios a su alcance la cárcel. Pero… Su sucesor en la presidencia de la Junta no debería permitirse el lujo de anteponer su opinión personal a su deber institucional en este asunto, y lo hace con irritante frecuencia. Concretamente, cada vez que le preguntan. Echa uno en falta el celo del administrador contra quien distrajo más de 600 millones de euros, aquello de “que caiga todo el peso de la Ley”. Sería malo que Juanma Moreno estuviese dejándose llevar por el sentimentalismo y sería mucho peor que estuviese actuando con oscuro gremialismo. Bomberos que no se pisan la manguera y tal.