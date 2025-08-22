La Aemet prevé chubascos en el extremo oriental de Andalucía este viernes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes en Andalucía temperaturas con pocos cambios y chubascos que pueden ir acompañados de tormentas en el extremo oriental.

Los cielos estarán poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas y brumas en las costas mediterráneas y de Cádiz.

En el extremo oriental, se prevé nubosidad de evolución diurna, con chubascos aislados por la tarde que pueden ir ocasionalmente acompañados de tormentas, más probables en las sierras.

Las temperaturas mínimas seguirán sin cambios, con máximas en descenso en la vertiente mediterránea y en ascenso en el resto y los vientos soplarán flojos variables, con predominio del levante en el litoral mediterráneo.