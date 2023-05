La alcaldesa de Maracena critica que se les acuse del secuestro por la versión de su ex pareja, "un desequilibrado mental"

Gran expectación en el Ayuntamiento de Maracena ante la comparecencia de su alcaldesa, Berta Linares por el caso del secuestro su edil de Urbanismo, Vanessa Romero. El que fuera pareja de la alcaldesa está detenido por la autoría de los hechos, que ha señalado en su declaración a Linares y también al número 3 del PSOE andaluz y secretario de organización, Noel López, por su supuesta participación. López fue alcalde de Maracena durante 15 años y, además, primo de la actual alcaldesa.

Ayer se abrió el secreto de sumario y se conoció la declaración de la ex pareja de la alcaldesa. En el auto, relata cómo en un restaurante de la localidad se urdió el plan. En la mesa estaban sentados el autor de los hechos, Berta Linares, el actual concejal de Urbanismo de la localidad, Antonio García y Noel López. Según el autor de los hechos, fue el número 3 del PSOE-A el que le propuso "dar un susto" a Romero, con la que mantenían pésimas relaciones y que, al parecer, guardaba "información sobre expedientes urbanísticos que podrían darles problemas", según la versión del detenido.

Ante el revuelo causado, Berta Linares ha comparecido hoy en el Ayuntamiento para dar explicaciones. Lo ha hecho entre aplausos de los vecinos que se han acercado hasta el Consistorio de Maracena para arropar a la regidora.

Visiblemente nerviosa, Linares ha agradecido el apoyo y se ha mostrado "sorprendida" de que el secreto de sumario del caso se haya abierto a solo dos días de las elecciones municipales. "Me resulta muy extraño y me llama la atención que después de tres meses de prorrogar un sumario, se abra precisamente ahora, a dos días de elecciones, que lo único que va a conseguir es perturbar el resultado", ha apuntado.

Tras ello, ha querido aclarar que sus abogados están revisando todas las diligencias del auto y ha asegurado que "no hay pruebas que nos culpabilicen a mí, a Noel ni a Antonio". En este sentido, Berta Linares ha señalado que toda la acusación contra ellos proviene de la declaración que ha hecho su ex pareja, que tiene reconocida una bipolaridad. "Me parece increíble que toda la acusación contra nosotros esté cogida por el relato que ha hecho la que era mi pareja, una persona mentalmente desequilibrada, que reconoce que tiene un trastorno bipolar y que estemos haciéndole caso", ha apuntado, visiblemente afectada.

Según Linares, la estrategia que está siguiendo su ex pareja es la de acusarles para poder salir de prisión. "Pido no dar crédito a estas acusaciones y más sensibilidad hacia nosotros", ha demandado la alcaldesa de Maracena.

Por último, Linares ha defendido su inocencia, su predisposición a colaborar y a declarar, y ha culpado al Partido Popular de instigar las acusaciones contra ella por el secuestro de Vanessa Romero para obtener rédito electoral: "A esa oposición, al PP, menos acusaciones y menos falsedades. Que no pretenda ganar en los juzgados lo que no ha conseguido en el gobierno municipal".