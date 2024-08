La aldea se prepara para celebrar el tradicional "Rocío chico"

La aldea almonteña de El Rocío (Huelva) está ya preparada para celebrar el tradicional 'Rocío Chico' que comenzará el viernes, 16 de agosto, cuando la Hermandad Matriz inicia sus cultos que arrancarán con un triduo desde el Santuario almonteño, a partir de las 21,00 horas. Además, el Ayuntamiento de Almonte ha emitido un bando con restricciones y prohibiciones para velar por la seguridad debido a la afluencia de visitantes. De este modo, en agosto, la Hermandad Matriz consagra en el Santuario de Nuestra Señora del Rocío los cultos del Rocío Chico, en cumplimiento del Voto de Acción de Gracias que el pueblo hizo en 1813 tras los hechos acaecidos en Almonte en 1810.

De este modo, según ha indicado la Hermandad Matriz, el triduo preparatorio se desarrollará desde el 16 al 18 de agosto, comenzando a las 21,00 horas con este orden: Santo Rosario, ejercicio del Tríduo y celebración de la eucaristía. Así, el viernes 16, la predicación estará a cargo del presbítero de la Archidiócesis Primada de Toledo y Oficial de la Santa Sede, Salvador Aguilera, que estará acompañado por el Coro de la Hermandad del Rocío de Tocina.

El sábado 17, oficiará la misa el párroco de la parroquia de San Juan Bautista, de San Juan del Puerto y consiliario del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Huelva, Francisco Javier Real Álvarez, Cantarán un grupo de hermanos de la Matriz, dirigidos por los directores del Coro Infantil de la Matriz. El domingo 18, predicará el delegado diocesano de Evangelización, Catequesis y Catecumenado, delegado diocesano de la Pastoral Universitaria, director del Secretariado de Pastoral Juvenil y Adolescencia de la Diócesis de Huelva y capellán de la Universidad de Huelva, Enrique Uzcategui Rodríguez. El Coro de la Hermandad Matriz de Almonte acompañará con sus cantos este día.

Este último día de triduo, a las 19,30 horas, tendrá lugar el acto de juramento e imposición de medallas a los nuevos hermanos. Más tarde, en la medianoche, el simpecado de la Hermandad Matriz, presidirá el rezo del Santo Rosario por el recorrido tradicional. Al final, Salve Popular. Por su parte, el lunes 19 de agosto, a las 10,00 horas, se celebrará la Solemne Función del Voto, presidida por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, acompañado por la Coral Polifónica 'Gaudeamus', de Trigueros. A continuación, tendrá lugar la Procesión Eucarística por el entorno del Santuario.

Para tal evento, el Ayuntamiento de Almonte ha emitido un Bando Municipal con el dispositivo especial de seguridad con prohibiciones de circulación y estacionamiento en las calles indicadas, además de otras indicaciones, debido a la afluencia de devotos y visitantes estos días. Un dispositivo que se estará operativo desde las 17,00 horas del día 15 de agosto hasta las 22,00 horas del día 20 de agosto. De este modo, desde el día 15, a las 17,00 horas, hasta el día 20, a las 15,00 horas, estará prohibido aparcar en las calles El Real, Moguer, Camaristas, el callejón de servicio de Almonte con Bellavista, delantera del centro de salud, Muñoz y Pabón, Villamanrique, Sacrificio, primer tramo de Sanlúcar, calle Almonte y centro de la plaza Doñana.

Igualmente, por las calles Lince, Vetalengua y Águila Imperial quedará prohibida la circulación y el estacionamiento desde el 16 de agosto a las 08,00 horas hasta el día 20 a las 15,00 horas. Todas estas medidas, sobre restricciones de estacionamiento, podrán ser modificadas a criterios de seguridad por la Policía Local. Asimismo, el 18, en las vísperas del día central del Rocío Chico, desde las 8,00 horas, no se podrá circular ni estacionar por las calles por donde transcurre el rezo del Rosario, en su recorrido habitual, desde el Santuario, pasando por plaza del Acebuchal, El Real, Camaristas, Moguer y Almonte. Hasta el lunes 19, a las 8,00 horas.

De igual modo, se realizará un corte de tráfico en la aldea, asegurando un perímetro de seguridad en el que se incluyen las calles Muñoz y Pavón, Plaza de Doñana, Almonte, Moguer, Plaza del Acebuchal, Camaristas, El Real, Sacrificio, Villamanrique y Sanlúcar; en donde no podrán circular ni aparcar los vehículos de tracción mecánica, exceptuando aquellos que transporten personas con minusvalía, o pertenezcan a los propietarios de las viviendas circunscritas dentro del perímetro, advirtiéndoles a estos últimos que no podrán dejar estacionados sus vehículos en la vía pública. Además, se han establecido varias vías de evacuación, que también deberán estar libres de vehículos para el fácil acceso de los servicios de emergencias. Estas son Muñoz y Pavón, callejón de Bellavista, delantera del centro de salud, Almonte, unión de calle Almonte con carretera A-483, primer tramo calle Sanlúcar, Villamanrique, avenida de la Canaliega, calle Sacrificio, Camino Puente del Rey, avenida de los Ánsares y Camino de los Llanos.

Por otro lado, durante la celebración de los cultos del Rocío Chico, organizados por la Hermandad Matriz de Almonte, no se permitirá en la aldea los bailes y cantes que no sean los de carácter tradicional. Tampoco el uso de cualquier elemento productor de ruido y/o difusión de voz. El bando también prohíbe el uso de équidos y vehículos de tracción animal por las zonas próximas a los actos solemnes (santo rosario y procesión eucarística). Cuestión anexa y que, además, afecta al medio ambiente, es el vertido de estiércol en los callejones, que no debe mezclarse con otro tipo de residuos y debe depositarse en las sacas facilitadas al efecto por la Concejalía de El Rocío -- en la calle Muñoz y Pavón, 44-- o en cualquier otro lugar que dispongan de las mismas. La recogida de las sacas se realiza los lunes y viernes por la mañana, por lo que se deberán depositar las mismas en los callejones de servicio el domingo o jueves por la tarde-noche.

Asimismo, en dicho bando se indica que los triduos preparatorios para el Rocío Chico, se celebrarán del 16 al 18, en los que se realizarán salvas 30 minutos antes, con ráfagas coordinadas con toques de campanas y unos diez o 15 minutos tras su finalización. Asimismo, se realizarán también salvas durante el Santo Rosario del día 18, que se efectuarán frente al Santuario, en la calle El Real, en la plaza Doñana y en la calle Almonte. También se realizará salvas frente al Santuario antes y después de la procesión Eucarística de Función del Voto, que se desarrollará el lunes 19. El Ayuntamiento ruega a todos los presentes que tengan la máxima prudencia al acercarse a los lugares de las salvas para "garantizar la seguridad de todos los ciudadanos".

En 1813, el pueblo de Almonte, representado por su Parroquia, Hermandad Matriz y Ayuntamiento, prometió realizar un voto de acción de gracias a su Patrona por su mediación ante la orden del ejército francés de Napoleón de incendiar la población en 1810; tras un altercado provocado por la resistencia patriótica que desembocó en la muerte del capitán Pierre Douseau. Los almonteños que hicieron frente a estas amenazas, que nunca se cumplieron, "con la oración a la Virgen", juraron renovar cada agosto su gratitud.