Una auditoría en Níjar para detectar “contratos irregulares” y “enchufismo” del PSOE

“No es cuestión de mirar atrás, sino de ser transparentes y honrados con la gestión pública”, ha declarado a La Razón el alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, tras conocerse la iniciativa municipal aprobada en el último pleno de “contratar una auditoría externa para que revise las cuentas del Ayuntamiento y algunos expedientes que pensamos susceptibles de mayor control”, ya que “cuando los nuevos concejales se pusieron a trabajar encontraron algunos contratos que no prestaban un servicio real o no cumplían su cometido en la localidad, con vinculaciones familiares del Partido Socialista, en algunos casos”.

El regidor del PP ha asegurado que su coalición con VOX tropezaba al llegar al Consistorio nijareño con “un millón de euros en facturas en los cajones, sin contrato que las justificara y sin consignación presupuestaria para hacerles frente”, lo que hizo que “saltaran todas las alarmas y revisáramos factura por factura y contrato por contrato, todo lo que estaba apareciendo”. Es en esa inspección más pormenorizada, realizada con “apoyo de los servicios técnicos” municipales, donde han aparecido “contratos con familiares de algún concejal del Partido Socialista, con contrataciones que no aparejan la prestación de ninguno de los servicios contratados o sin justificaciones de las facturas que estaban presentando”.

Además, Garrido ha indicado que una “empresa, registrada como asociación cultural y propiedad del hermano de un concejal del PSOE, aparecía en un caso que llamaba la atención de los responsables del área de Cultura”. En las facturas que se habían presentado en el Ayuntamiento de abril a junio de 2023 “no había constancia de cumplimiento alguno” del contrato menor, pero sí “una vinculación familiar clara”, por lo que se pidió “un informe más exhaustivo del técnico municipal” que ha “resultado absolutamente demoledor y que explica, no sólo un incumplimiento parcial, sino cómo no se estaba llevando a cabo absolutamente ninguno de los contenidos, supuestamente, contratados”. El expediente aludido por el primer edil, que según el nuevo informe técnico dejaría de tener continuidad al no estar siendo realmente desarrollado, estaría relacionado con un proyecto cultural formativo audiovisual en la localidad.

Sin embargo, el alcalde está seguro de que es la punta del iceberg y ha anunciado que “próximamente veremos nuevos expedientes llamativos por posibles ‘chirinquitos’ para los amigos del PSOE nijareño”, lamentando que “a consecuencia de la gestión anterior, que dejó arrasada la tesorería cuando llegamos en junio, hemos tenido que aprobar una modificación presupuestaria por importe superior a los 4,6 millones de euros”. Sería la cantidad necesaria, según Garrido, para “poder afrontar gastos e inversiones hasta final de año, después de un verano en el que hemos tenido que trabajar a fondo para que no se paralizaran los servicios en una localidad tan dinámica y visitada” en los meses estivales.

El actual mandatario de la localidad que alberga la mayor superficie del Parque Natural Cabo de Gata, ha advertido que “los servicios jurídicos del Ayuntamiento tendrán que ver el alcance de las posibles irregularidades para decidir que acciones habrá que tomar”. “Pero para ello necesitamos el resultado de esa auditoría externa sobre nuestra situación económica y la validez de los expedientes que tengan que analizar”, ha matizado.

Por su parte, el PSOE de Níjar ha interpretado la próxima auditoría como un “intento del alcalde de tapar el despilfarro de los fondos propios ahorrados tras ocho años de gestión”, defendiendo unas cuentas que suman “20 millones de euros de remanente de tesorería”, según los cálculos

socialistas. El contraataque a través de comunicado, de la portavoz y exalcaldesa, Esperanza Pérez, apunta a que “vuelven a las andadas generando otra vez más deuda” y que “al paso que van, incluso van a superarlo porque de un plumazo ya se ha comido la mitad de los ahorros de todos los nijareños”. La ahora edil en la oposición considera que el pacto PP-VOX "ha mentido a todos los nijareños desde el minuto cero, diciendo que se ha encontrado un ayuntamiento en la ruina", cuando “olvidan muy rápido que dejaron las arcas municipales sometidas a un plan de rescate del Gobierno de España”.

“Todo vale, ponen el ventilador con falsedades y yendo contra los propios equipos técnicos que tenían, hasta hace poco, en el Ayuntamiento de Níjar”, ha considerado el alcalde sobre la respuesta de su antecesora, mientras “no se dan las explicaciones necesarias sobre esos expedientes donde se hacían los ‘chiringuitos”. “Nosotros no hemos venido a ‘enchufar’ a nadie, sino a gestionar nuestro programa con honradez”, ha apuntillado José Francisco Garrido, mostrándose convencido de que “lo tenemos claro, no nos vamos a distraer de nuestra misión, que es cambiar el municipio, pero queremos ver con claridad qué se hacía con el dinero de Níjar mientras se vendía austeridad y una transformación que no ha existido para los vecinos”.