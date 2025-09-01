Acceso

Hallado el cadáver de una mujer tras un ahogamiento en una piscina de Vícar

No se ha establecido ninguna vinculación con otros hechos y todo apunta a un accidente

Una mujer de aproximadamente 40 años ha sido hallada sin vida este fin de semana tras sufrir un ahogamiento en una piscina ubicada en la zona residencial de La Envía, en el municipio almeriense de Vícar, según han informado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press.

Según ha detallado el Instituto Armado, fue alertado de la presencia de una persona inconsciente en el agua. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y personal sanitario.

Por el momento, no se ha establecido ninguna vinculación con otros hechos y todo apunta a un accidente. La Guardia Civil ha abierto diligencias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

