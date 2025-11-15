Intervenidas varias armas de fuego y 12 kilos de hachís y cocaína en un 'narcopiso' de El Quemadero, Almería

La Policía Nacional ha intervenido 12 kilos de hachís y cocaína en un 'narcopiso' situado en el barrio almeriense de El Quemadero, donde además se intervinieron tres pistolas operativas, una de ellas con el número de serie limado, y las otras dotadas de cargadores y munición.

La investigación desarrollada por el Grupo II de Estupefacientes de la Brigada Provincial de Policía Judicial se ha saldado con un investigado, quien había sido detectado en otras investigaciones relacionadas con el tráfico de droga a pequeña escala, según ha señalado la Comisaría en una nota.

Los investigación se inició a raíz de quejas vecinales alertando del constante trasiego en la calle San Rafael hacia la vivienda sospechosa, por lo que se iniciaron una serie de vigilancias en la que se constató un 'modus operandi' caracterizado por breves contactos, intercambio de paquetes y fuertes olores a marihuana y hachís procedentes del inmueble.

El investigado adoptaba además medidas de seguridad "intensas", entre ellas una calle sin salida, clientela reducida y familiares en el entorno que podían alertar de la presencia policial.

La intervención autorizada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Almería permitió la entrada en el domicilio, donde además de las armas y el estupefaciente se hallaron cartuchos de nueve milímetros, nueve milímetros corto e incluso otros calibres de mayor potencia. También había enseres para preparar y cortar la droga.

También se intervino un chaleco antibalas de procedencia militar, "material que eleva la peligrosidad del entramado criminal desmantelado", según la Policía. El piso ya había sido objeto de registro policial en 2022 por la existencia de plantaciones de marihuana.

Un detenido en El Ejido

De forma simultánea, la Policía Nacional de El Ejido ha detenido a un varón de 41 años tras la entrada y registro de una vivienda de la calle Fernando III, en la que se desmanteló una plantación 'indoor' de marihuana dotada con 93 plantas y una compleja instalación eléctrica.

En concreto, se localizaron lámparas de alto voltaje, balastros, filtros de carbono, múltiples máquinas de aire acondicionado y una acometida ilegal de 52,80 amperios detectada por la compañía eléctrica.

"Estos consumos, muy superiores a los de una vivienda normal, permitieron confirmar la existencia de un cultivo intensivo", han explicado desde la Comisaría, que achacan al detenido el cuidado y mantenimiento del cultivo, por lo que se le imputa un delito de tráfico de drogas y de defraudación de fluido eléctrico.

El detenido y las actuaciones han sido puestos a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Almería y en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 4 de El Ejido, respectivamente.