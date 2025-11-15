A prisión por tratar de matar a su pareja de una patada en Almería

La Audiencia de Almería ha impuesto una pena de tres años y medio de prisión a un hombre que ha reconocido haber causado graves lesiones a su pareja al propinarle una fuerte patada en el abdomen durante una discusión, en una zona de tierra próxima a un polígono industrial del levante almeriense, hechos ocurridos el 30 de julio de 2024.

El tribunal ha declarado la sentencia firme tras la conformidad de todas las partes, según la resolución a la que ha tenido acceso EFE, que señala cómo la causa se inició tras un atestado remitido por la Guardia Civil y fue instruida por un juzgado de Huércal-Overa (Almería).

El acusado, en prisión provisional desde el 1 de agosto de 2024, admitió los hechos y aceptó la nueva calificación del Ministerio Fiscal, que rebajó la imputación inicial de tentativa de homicidio para considerar que se trataba de un delito de lesiones. La acusación particular se adhirió a esta modificación.

Según el relato declarado probado, el acusado mantuvo una relación de 24 años con la víctima, con la que tiene tres hijos. La tarde de los hechos discutieron en su domicilio y se marcharon en un turismo hasta una zona de tierra sin concretar.

Allí él la obligó a bajar del vehículo y, en el forcejeo, ella cayó al suelo. Cuando el hombre iniciaba la marcha, la mujer le lanzó tierra, lo que le hizo regresar y, “con ánimo de acabar con su vida”, propinarle una patada en el abdomen que la dejó inconsciente.

El hombre se marchó del lugar y regresó momentos después para recogerla y trasladarla a la vivienda. Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió una perforación traumática del intestino delgado de un centímetro, que requirió una intervención quirúrgica urgente y tratamiento farmacológico.

Tardó 65 días en recuperarse, incluidos ocho de perjuicio personal grave. Presenta secuelas estéticas moderadas en forma de cicatrices abdominales.

El tribunal mantiene en la sentencia que la agresión se produjo con intención de causarle un daño grave, si bien acepta la atenuante de reparación del daño prevista en el artículo 21.5 del Código Penal, ya que el acusado abonó 21.970 euros a la perjudicada antes de dictarse el fallo.

Además de la pena de prisión y de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, la Audiencia le impone una orden de alejamiento de 500 metros y prohibición de comunicación durante cinco años más que la pena de prisión. También deberá pagar las costas procesales. La sentencia es firme al haber renunciado las partes a presentar recurso.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.