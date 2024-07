Javier Aureliano García es el presidente de la Diputación de Almería, elegido el 1 de enero de 2019 tras la marcha de su predecesor Gabriel Amat. También es el presidente del PP en Almería. En esta entrevista con LA RAZÓN repasa los principales debates políticos de Almería, Andalucía y España y hace un balance de su mandado al frente de la institución supramunicipal.

«Los almerienses huimos de los extremismos, entendemos la gestión desde una zona templada», apreció el presidente de la Diputación de Almería. Esa es la hoja de ruta de su gestión tanto en el ámbito institucional como del partido, lo que, de momento, le ha redundado al PP grandes resultados electorales.

Considera que pese a una creciente «crispación en la política nacional» del PSOE y VOX, esta estrategia tiene tiene poca repercusión en la hegemonía del PP en territorio almeriense. De hecho, le ha permitdo situarse en una zona centrada del tablero político sin renunciar a los planteamientos ideológicos de la formación que a nivel nacional lidera Alberto Núñez Feijóo.

Con mayoría absoluta en la institución supramunicipal y tras «los mejores resultados a nivel andaluz» en las últimas elecciones europeas, con hasta un 43% de los votos, García valoró para LA RAZÓN que «el mayor responsable de la inestabilidad en nuestro país se llama Pedro Sánchez, pero el culpable se llama VOX».

Sin embargo, «Almería no es su hábitat», porque «nos enfrentamos a los problemas con capacidad de gestión y con templanza», mantiene. Esa es otra de las líneas nucleares del PP, mostrarse como un partido de Gobierno capaz de resolver los problemas de la ciudadanía y huyendo de debates políticos estériles que lo que hacen es tensionar y enfrentar a la sociedad, creando una crispación innecesaria.

«A los almerienses nadie nos ha regalado nada, no tenemos una agricultura subvencionada, ni tampoco una tradición turística de décadas», declaró el presidente de Diputación, explicando que «esos discursos radicales no causan efecto porque la gente no se detiene tanto en el señalamiento, busca una solución». «Y los almerienses sabemos, por ejemplo, que la inmigración es un valor añadido a nuestro tejido productivo, que sin la inmigración esta provincia no sería lo que es», puntualizó Javier Aureliano García, expresando que «el PP está fuerte en Almería porque todo el mundo se puede identificar con nuestro proyecto».

De hecho, el debate de la inmigración tiene mucha presencia en Almería, donde existen zonas con una amplia representación de personas de otros países que han llegado en búsqueda de oportunidades laborales ante el creciente dinamismo de la agricultura de la provincia, sin que ello haya supuesto una quiebra de la convivencia.

Sin embargo, el «apoyo para esta revolución almeriense desde nuestro gobierno regional», con «una inversión en cinco años mayor a la suma de todos los gobiernos anteriores» de la Junta de Andalucía, difiere a la «nula comunicación» existente actualmente con el Ejecutivo Central, según García.

«Lo único que le pedimos al Gobierno de Sánchez es que no sigan poniendo palos en las ruedas», ya que «nos ayudaron con dos millones de euros con cargo al 1,5% cultural para la construcción del MUREC» (el Museo Contemporáneo del Realismo Español, inaugurado el pasado 15 de marzo) «y ahora nos reclaman que le devolvamos 400.000», como afeó el presidente de la Diputación almeriense.

En este contexto de reivindicaciones ante el Gobierno de España, una sensación que está muy arraigada en Almería al tener graves problemas de comunicaciones, el mandatario popular ironizó también sobre «los avances de un AVE que ya quedó completamente planificado en tiempos de Mariano Rajoy», esperando que «esta vez se paguen las certificaciones y los modificados de obras» y que «se cumplan unos plazos que están ralentizados» para que sea una realidad en 2026.

Precisamente, desde el gobierno de Diputación se sigue «trabajando por mejorar los destinos y las frecuencias» de los transportes, con «múltiples contactos con compañías aéreas y tour operadores» que persiguen «abaratar los costes» e «incrementar el número de vuelos» con destino o salida Almería.

Con retos como la lucha contra la despoblación, la «provincia consolida su liderazgo» en medidas que fomentan la permanencia demográfica a través de hitos como la inauguración de un bar-tienda en Benitagla, el pueblo con menos habitantes de Almería y cargo a los Planes de Fomento del Empleo Agrario de Diputación. Una iniciativa adicional a la «de acercar un cajero a todos los municipios», porque el presidente de Diputación entiende que «todos los pueblos deben contar con recursos básicos que garanticen la calidad de vida de sus vecinos».

Una legislatura de impulso y crecimiento de marcas «para la identidad y el orgullo del sentir almeriense» como «Sabores de Almería» y «Costa de Almería, en la que destaca también la implicación de la administración provincial en la rehabilitación del patrimonio y la puesta en valor de recursos culturales. Es el caso del mencionado MUREC, pero también del Cortijo del Fraile, edificio de fama internacional por albergar los sucesos que inmortalizara Federico García Lorca en «Bodas de Sangre». «Tras hacernos con el inmueble y veintitrés hectáreas de superficie a su alrededor, queremos llevar a cabo un Plan Director con el que la sociedad, los colectivos y todas las personas que han luchado por recuperar este espacio, nos ayuden a elegir su cometido futuro», anunció Javier Aureliano García, subrayando que «el Cortijo del Fraile será el punto de encuentro cultural más importante de todo el sureste mediterráneo» y un nuevo reclamo turístico.

En este sentido, desde el gobierno de Diputación se apuesta por «un turismo sostenible y digerible», donde no «queremos bares para turistas, sino que los visitantes vayan a los mismos servicios que los autóctonos» Un «modelo ordenado» que «diversifique la oferta por nuestros pueblos y durante todo el año», porque «no queremos morir de éxito ni replicar modelos que están generando tensiones en otros lugares», manifestó García.

Mención especial a la «continua mejora, creación y modernización de carreteras, infraestructuras deportivas y obras hídricas», puntualizó el presidente de la administración provincial, con sondeos en Terque, Oria o Senés; así como las obras de la escuela de música de Gádor o un nuevo espacio escénico en Benhadux, entre otros. «Creamos certidumbre en Almería, con récords históricos de autónomos y creación de empresas», concluyó Javier Aureliano García, optimista con el rendimiento del empleo en la provincia.