Detenido tras morder a un guardia civil cuando merodeaba en casa de su expareja

La Guardia Civil ha detenido en Roquetas de Mar (Almería) a un hombre de 45 años que, tras ser sorprendido merodeando por un bloque de viviendas donde reside su expareja, se ha resistido de forma violenta a su arresto, llegando a morder en la mano a un agente y a causar lesiones a otros dos durante la intervención.

Según han informado a EFE fuentes cercanas al caso, los hechos tuvieron lugar sobre las 20:00 horas del lunes, cuando varios vecinos alertaron de que un individuo se encontraba en las zonas comunes del edificio observando por las ventanas de los bajos con actitud sospechosa.

A la llegada de la patrulla, dos vecinas informaron a los agentes de que esta persona llevaba varios días repitiendo el mismo comportamiento y que se trataba de la expareja de otra residente, la cual le había pedido en distintas ocasiones que abandonase el domicilio.

Los guardias civiles intentaron identificar al sospechoso, que hizo caso omiso a las órdenes y emprendió la huida corriendo hasta ser interceptado en la vía pública, a la altura del número 29 de la calle Santa Fe. En ese momento, se mostró exaltado, agresivo y con gran resistencia a colaborar, por lo que se procedió a su detención.

Durante el arresto, el varón habría opuesto resistencia activa y violenta: mordió en la mano izquierda a uno de los agentes, provocándole erosiones; propinó un codazo en la boca a otro guardia civil, que también resultó con heridas en una mano; y ocasionó una lesión lumbar y la inflamación de un dedo de la mano derecha a un tercer miembro de la patrulla.

Según las fuentes consultadas, el hombre mantuvo una actitud extremadamente agresiva y violenta durante todo el procedimiento, tanto en el momento de la detención como en el traslado hasta dependencias oficiales. Una vez en el acuartelamiento, se le practicó un cacheo de seguridad en el que se le intervino una bolsita con unos tres gramos de lo que parece ser cocaína.

Los vecinos indicaron a los agentes la vivienda de la expareja del arrestado, que confirmó haber sufrido días atrás la presencia insistente de esta persona merodeando su domicilio, por lo que había llamado en varias ocasiones a la Guardia Civil. Pese a manifestar su miedo, la mujer aseguró que no había formalizado denuncia porque el hombre le insistía de manera reiterada en ver a su hijo.

La víctima explicó además que su expareja se encuentra en tratamiento psiquiátrico, aunque combina la medicación con el consumo de cocaína, lo que agrava su conducta.

El detenido, de nacionalidad española y vecino de Roquetas de Mar, fue informado de sus derechos y trasladado a dependencias policiales acusado de un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad.