Medio año de prisión por masturbarse delante de niños de ocho años en Almería

Una juez de Almería ha impuesto una pena de medio año de cárcel a un hombre condenado por masturbarse ante un grupo de niños de ocho años.

De acuerdo a la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, los hechos tuvieron lugar durante el 13 de julio de 2021 en la Plaza Manolo Escobar de la capital almeriense.

El procesado se aproximó a un kiosco dedicado a la restauración y comenzó a masturbarse allí ante el hijo de la dueña del negocio, que tenía ocho años, así como de otros amigos de la misma edad.

En este caso, el acusado no compareció a la vista oral contra él, pero sí lo hizo la madre del menor ante el que hizo los tocamientos, quien ratificó su denuncia anterior.

Según relató, se trata de un lituano con apariencia de indigente que frecuentaba la zona en la que está ubicado su kiosco, quien ya habría mostrado sus genitales "sin ningún pudor" y de "forma intencional" a los viandantes.

Una actitud que culminó con la actividad que desplegó ante su hijo y los amigos de éste, que provocaron que llamase de inmediato a la Policía Nacional, cuerpo que detuvo al procesado pocos minutos después.

No obstante, la denunciante aclaró durante su declaración en sede judicial que ya no tenía problemas con el acusado, al no vivir éste en la actualidad en los alrededores de la Plaza Manolo Escobar.

Por estos hechos, el hombre ha sido condenado a seis meses de prisión por un delito de exhibicionismo.