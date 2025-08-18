Fallece un joven de 24 años tras salirse de la vía con su vehículo en Vera

Un joven de 24 años ha perdido la vida en la mañana de este lunes tras salirse su vehículo de la calzada en Vera (Almería), según ha informado el servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía 112.

El siniestro ha ocurrido a las 7:30 horas, en ese momento, la Policía Local de municipio ha informado al centro coordinador del siniestro, ocurrido en la carretera N-340A, en la circunvalación, por lo que la sala ha activado de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Guardia Civil.

Los servicios sanitarios desplazados al lugar del accidente han confirmado el fallecimiento de un varón de 24 años.