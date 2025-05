La obra del AVE alcanza la avenida más importante de Almería

La segunda fase del soterramiento necesario para la llegada de la Alta Velocidad a Almería avanza hacia un nuevo paso a nivel que afecta a la calle más importante de la ciudad, la avenida del Mediterráneo. La demolición del puente con cuatro carriles de circulación que atraviesan cada día miles de usuarios, tanto en vehículos particulares como a pie por la calzada, podría adelantarse a la «segunda quincena del mes de mayo», ante el «buen ritmo de las obras» y, como aseguró el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, anticipando que «puede que sea en estos días o en los primeros de junio, pero se está trabajando en ello desde Adif». Un posible adelanto en la fecha prevista «para el verano», después de que «los trabajos de apantallamiento han superado ya el 75% de la parte afectada por la ejecución», mientras que la colocación de las losas superiores ronda «el 50%, gracias a que las actuaciones en el antiguo paso superior de la autovía del Aeropuerto han ido muy bien»

Ya se han acelerado los primeros pasos para la demolición del puente de la avenida del Mediterráneo. Ahora, la prioridad es contar con «la reposición de los servicios afectados» y el «diseño y la preparación de los itinerarios de tráfico alternativos para llevar a cabo el derrumbe, en coordinación con el Ayuntamiento de Almería», precisó el también secretario provincial del Partido Socialista en Almería.

No obstante, preocupa la afectación del tráfico este verano en una de las principales arterias de la ciudad, ya que la avenida une hasta siete barrios de la capital almeriense a lo largo de sus cuatro kilómetros totales, por lo que Martín precisó que se «ofrecerá información clara» a los vecinos y usuarios de la vía, así como «una planificación y señalización pormenorizada» antes del derribo y de la afectación de un tramo importante de la carretera.

En este sentido, también la alcaldesa de la capital, María del Mar Vázquez, anunció que será «inminente» el derribo del puente del Mediterráneo. Y también la presentación de «una planificación para que todos los almerienses sepan hacia donde tienen que dirigirse y qué tienen que hacer para llevar a cabo sus rutas» ante la desaparición de está mítica infraestructura. «Los almerienses nos acostumbramos enseguida a cambiar nuestros hábitos de viaje y, por lo general, hasta ahora se está reestableciendo bien el tráfico en los pasos que se han visto alterados por las obras», valoró la primera edil tras algunos problemas y pequeños atascos vistos las últimas semanas. «La policía local y todos los efectivos se han desplegado y nos confirmaron que no tardó en recuperarse la total normalidad», puntualizó la regidora a los medios, agradeciendo «la disposición de todo el dispositivo» y la «enorme paciencia de los almerienses» ante la llegada del AVE. Sin embargo, pese a la puntual confusión en algunos conductores durante estos cambios de circulación, la regidora reconoció que «temíamos muchos problemas de incidencia y no los hemos tenido». Respecto a la «enorme importancia» del «derribo de una parte de la avenida del Mediterráneo, para poder seguir trabajando sobre el túnel del soterramiento», informó de que «hay infraestructuras que, todavía, no pueden pasar por debajo del puente». Maquinaria pesada y grandes grúas necesarias para que «la llegada de la Alta Velocidad se produzca en tiempo y forma», reclamó la alcaldesa, invitando al «cumplimiento de los plazos para que la ejecución total del soterramiento de las vías del tren, con una inversión que supera los 200 millones, de los que el Ayuntamiento de Almería aporta 34 millones, sea una realidad en 2026».

Así, durante un encuentro con 300 empresarios celebrado en el Parque Científico- Tecnológico de Almería, un grupo de expertos de la entidad Objetivo Almería AVE-Corredor Mediterráneo, hizo balance de los soterramientos de la ciudad de Almería y, en especial, el de Lorca (Murcia), como principales escollos para el cumplimiento de los plazos estimados. Desde el grupo técnico asesor de la plataforma apuntaron que, precisamente, «el soterramiento de Lorca será el que marque la fecha final de llegada del AVE a Almería». Cabe destacar que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible publicó un nuevo avance hacia el desarrollo de la nueva infraestructura de 200 kilómetros de Línea de Alta Velocidad (LAV) entre Murcia y Almería, adjudicando un contrato para el despliegue del sistema de comunicaciones móviles GSM-R por valor de 30,5 millones.

La actuación, a desarrollar por Adif AV, dotará a la nueva línea de la última tecnología en comunicaciones ferroviarias que garantiza la interoperabilidad entre las redes ferroviarias.