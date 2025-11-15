Andalucía invierte más de 146.600 euros para equipamiento y conectividad de centros de FP

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha destinado un total de 146.643,32 euros a actuaciones de conectividad y equipamiento necesarias para el desarrollo de la actividad docente en centros públicos de Almería que este año estrenan nuevas enseñanzas o grupos de Formación Profesional. Esta medida beneficiará ocho centros docentes de la provincia, con el objetivo de proporcionar los materiales y recursos necesarios que garanticen una formación de calidad para el alumnado.

Según ha informado la Junta en una nota de prensa, en Andalucía la dotación de la Consejería ha ascendido a 1,3 millones de euros. De esta inversión 73 enseñanzas serán equipadas, de las que 23 corresponden a cursos de especialización de grado superior, entre los que destacan aquellos implantados por primera vez este curso en Andalucía: Comercio Electrónico --IES Miguel Romero Esteo, Málaga--; Robótica Colaborativa --IES Fernando III en Martos, Jaén, e IES Politécnico Jesús Marín de Málaga--; Desarrollo de Aplicaciones en Lenguaje Python --centros de Almería, Córdoba, Málaga, Sevilla y Granada-- y el curso de Inspección Técnica y Peritación de Siniestros en Vehículos, con dotación destinada a centros de Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva y Torremolinos (Málaga).

El resto de enseñanzas que recibirán una dotación económica para conectividad y equipamiento son: 25 ciclos formativos de grado medio, 16 de grado superior y nueve grados básicos. La mayoría de estas enseñanzas pertenecen a familias profesionales de sectores que impulsan la modernización y la digitalización del tejido productivo, como Informática y Comunicaciones, Comercio y Marketing o Electricidad y Electrónica.

Además, se aportará equipamiento a ciclos de la familia de Agraria vinculados a sectores tradicionales, como el grado medio de Producción Agropecuaria en el IES LaGranja (Jerez de la Frontera, Cádiz) o el grado básico de Agrojardinería y Composiciones Florales en el IES El Almíjar (Cómpeta, Málaga).

La Consejería continúa "su compromiso" con las energías renovables y el impulso de las enseñanzas en torno al hidrógeno verde, con dotación para los nuevos ciclos de grado medio de Redes y Estaciones de Tratamiento de Aguas en el IES Antonio Gala de Palma del Río (Córdoba) y en el IES Cura Valera de Huércal-Overa (Almería), ciclos de grado superior de Energías Renovables en los centros IES Herrera (Herrera, Sevilla) e IES Juan López Morillas (Jódar, Jaén), así como el grado superior de Química Industrial en el IES María Cabeza Arellano Martínez (Mengíbar, Jaén).